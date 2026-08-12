Por: Portal Bogotá

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Bogotá activa su total capacidad de salud para apoyar emergencias tras sismo en Chocó

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En respuesta al fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro fue San José del Palmar en Chocó, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) han desplegado todos sus recursos para apoyar a los territorios damnificados, según información publicada en la página institucional y comunicados oficiales. El Distrito capitalino anunció la inmediata disposición de un completo hospital de campaña, junto con soporte técnico, logístico y humano, para atender la emergencia y acompañar a las familias afectadas.

Este hospital de campaña incluye cuatro módulos equipados con carpas que cuentan con aislamiento isotérmico en techos y paredes, aire acondicionado con filtros de alta eficiencia EPA, pisos adecuados para tráfico pesado y fáciles de desinfectar, red eléctrica con iluminación blanca, además de duchas e inodoros completos, respondiendo así a los requisitos esenciales de salubridad y confort para la atención en situaciones de desastre. Dentro de estas instalaciones móviles se ofrecen 40 camillas hospitalarias plegables, 40 organizadores para atención digna de los pacientes, 130 ventiladores, bombas de infusión, y monitores multiparámetro para el seguimiento detallado de signos vitales.

De acuerdo con declaraciones del secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, estas acciones se articulan con el Ministerio de Salud y los entes territoriales en el marco del PMU nacional, para coordinar tanto la asignación de recursos, como el apoyo del personal especializado. La SDS comunicó también que dispone de 102 ventiladores invasivos para Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), 30 ventiladores BPAP —dispositivos de soporte respiratorio no invasivo— y 95 bombas de infusión, destinados a reforzar los hospitales cuyas infraestructuras resultaron dañadas o están colapsadas.

Asimismo, el Laboratorio de Salud Pública de la capital podrá procesar todas las muestras de diagnóstico y vigilancia epidemiológica provenientes de regiones afectadas. El Distrito garantizó el suministro permanente de hemocomponentes (componentes derivados de sangre) a las zonas donde se requieran, conforme avance la emergencia, y habilitó la colecta de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos bajo petición del Gobierno nacional.

Finalmente, la SDS confirmó que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas y privadas de Bogotá están listas para trasladar equipos de especialistas y personal médico a donde se necesite, previa consolidación de requerimientos y coordinación con autoridades nacionales. Todo este esfuerzo reafirma la disposición de Bogotá para brindar apoyo humanitario efectivo ante la emergencia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo está colaborando Bogotá con la atención a los afectados por el sismo en Chocó?

Bogotá, a través de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Salud, ha destinado un hospital de campaña totalmente equipado, conjunto a médicos, equipos de soporte vital, medicamentos y el respaldo del Laboratorio de Salud Pública para procesar muestras epidemiológicas, todo coordinado con el Ministerio de Salud para atender las necesidades en las zonas impactadas por el sismo.

¿Qué significa hospital de campaña y cuáles son sus características según la Secretaría Distrital de Salud?

Un hospital de campaña es una instalación temporal y modular creada para situaciones de emergencia, como desastres naturales, que permite brindar atención hospitalaria inmediata. Según la Secretaría Distrital de Salud, el hospital de campaña proveído cuenta con cuatro carpas con sistemas de aislamiento, aire acondicionado de alta eficiencia, instalaciones sanitarias completas y equipos médicos especializados, incluyendo camillas, ventiladores y bombas de infusión para atención integral de pacientes en situaciones críticas.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.