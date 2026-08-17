Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira se encuentra en pleno proceso de recuperación tras los serios daños sufridos en su infraestructura debido al terremoto del pasado 10 de agosto, que alcanzó una magnitud de 7,4. La administración de la terminal ha informado que, ocho días después del evento sísmico, las cuadrillas de trabajadores realizan jornadas continuas para reparar las zonas afectadas, principalmente relacionadas con los elementos de mampostería interna. De acuerdo con la comunicación oficial, ya se dispone de todos los materiales e insumos requeridos para estas tareas, lo que ha permitido evitar retrasos y avanzar en los trabajos sin depender de nuevos suministros.

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El terremoto obligó a suspender las operaciones del Matecaña, tal como sucedió con otros aeropuertos del occidente colombiano. Los daños se focalizaron en la infraestructura de pasajeros, y desde entonces se han priorizado las intervenciones que buscan garantizar el regreso seguro de viajeros, empleados, aerolíneas y usuarios de la terminal. Aunque el interés de la comunidad y de los actores económicos por retomar la normalidad es evidente, desde la administración insisten en que antes de habilitar totalmente las instalaciones, la prioridad será siempre asegurar condiciones óptimas de seguridad. Por ahora, no se ha confirmado una fecha exacta para la normalización completa del aeropuerto, según lo recogió el Diario de Pereira, medio que ha hecho seguimiento al proceso.

La recuperación del Matecaña tiene una repercusión que va más allá de la simple movilidad de personas. Esta terminal es clave para Pereira y la región del Eje Cafetero, ya que facilita el acceso de múltiples municipios y opera como aeropuerto alterno frente a otras terminales de la zona. Además, su operatividad es estratégica durante la actual emergencia, pues permite el flujo de personas, especialistas, insumos y aporta a la continuidad de actividades económicas. Sectores como el turismo, el comercio y la hotelería dependen en buena medida de su funcionamiento, y enfrentan ahora el reto adicional de superar las pérdidas que dejó el sismo.

Mientras otros sectores de Pereira avanzan en inspecciones y recuperación de servicios básicos afectados, la labor en el aeropuerto se convierte en emblema de la reactivación local. La administración del Matecaña ha reiterado que los trabajos seguirán de manera permanente, enfocándose en devolver a la ciudad una conectividad aérea segura y acorde con las exigencias internacionales después de una emergencia natural de esta magnitud.

¿Cuál es el estado actual de las obras de recuperación en el Aeropuerto Matecaña tras el terremoto?

Después de ocho días de labores continuas, los trabajos en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira presentan avances significativos en la reparación de daños, sobre todo en mampostería. La administración confirmó la disponibilidad total de materiales, lo que ha permitido el desarrollo fluido de las acciones, si bien aún no hay una fecha para la normalización completa de la terminal.

¿Por qué es tan importante la recuperación del Aeropuerto Matecaña para Pereira y el Eje Cafetero?

El Aeropuerto Matecaña no solo facilita la movilidad de pasajeros, sino que también es vital para la economía regional, el turismo y la conexión de Pereira con otros municipios del Eje Cafetero. Su restablecimiento es esencial para asegurar la llegada de insumos, profesionales y el impulso de sectores productivos clave afectados por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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