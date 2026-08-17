Por: EL PILON SA

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Shakira visitó este lunes 17 de agosto Quibdó, en el departamento de Chocó, con el fin de conocer de primera mano la situación que enfrentan las comunidades tras el reciente terremoto que sacudió el occidente del país. La reconocida cantante, oriunda de Barranquilla, arribó acompañada del filántropo estadounidense Howard Buffett y realizó un recorrido por varios puntos afectados, con especial atención en instituciones educativas que han sufrido daños severos a causa del movimiento telúrico, según informó El Heraldo.

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Durante su estancia, la artista acudió al Instituto Tecnológico Industrial Carrasquilla, uno de los colegios golpeados por la emergencia. En compañía de autoridades locales, Shakira observó el estado de las instalaciones tras el terremoto, así como las necesidades que persisten para que cientos de estudiantes puedan regresar pronto a las aulas. La visita también contó con la presencia de la gobernadora del departamento, lo que subraya el respaldo institucional al proceso de recuperación y reconstrucción de la infraestructura educativa.

La presencia de la superestrella no solo sirvió para visibilizar la situación crítica que atraviesa el Chocó, sino que estuvo acompañada de anuncios concretos de apoyo. Shakira confirmó un aporte de un millón de dólares destinados específicamente a colaborar en la reconstrucción de escuelas afectadas por el desastre. Este anuncio fue realizado junto a Howard Buffett, quien, junto a la artista, también anunció un plan a largo plazo: la construcción de diez colegios nuevos en el departamento. De acuerdo con la información proporcionada por El Heraldo, la iniciativa tiene como objetivo garantizar espacios dignos y seguros para que niños y jóvenes puedan continuar sus estudios, en una región con históricas dificultades para el acceso a la educación de calidad.

Adicionalmente, Shakira manifestó su intención de sumarse a los esfuerzos para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, otra de las instituciones educativas gravemente comprometidas por la emergencia. Esta propuesta busca coordinar acciones con las autoridades para acelerar la recuperación de la infraestructura universitaria, vital para el desarrollo profesional de la juventud local.

La visita y los compromisos de Shakira y Howard Buffett representan una respuesta decidida para impulsar la rehabilitación de las comunidades afectadas en Quibdó, contribuyendo a que la educación no se detenga pese a las adversidades. Este respaldo refuerza la esperanza de los habitantes del Chocó de contar pronto con espacios restaurados y mejores oportunidades.

¿Qué donación hizo Shakira para la reconstrucción de las escuelas en Chocó tras el terremoto?

Shakira anunció durante su visita a Quibdó un aporte concreto de un millón de dólares, recursos que serán empleados para apoyar la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto en el departamento de Chocó. La donación busca facilitar el regreso a clases de los niños y jóvenes y se enmarca en una colaboración con el filántropo Howard Buffett.

¿En qué consiste el proyecto de nuevos colegios anunciado por Shakira y Howard Buffett en Chocó?

El proyecto presentado conjuntamente por Shakira y Howard Buffett contempla la construcción de diez nuevos colegios en Chocó. Este plan tiene el objetivo de brindar espacios adecuados para la formación de niños y jóvenes, contribuyendo a la recuperación educativa de la región tras la emergencia generada por el terremoto, según lo reportó El Heraldo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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