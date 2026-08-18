Por: EL PILON SA

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La barranquillera Daniela Álvarez anunció una iniciativa para acompañar a las personas que, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el terremoto de 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto, puedan perder alguna de sus extremidades.

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La exSeñorita Colombia 2011-2012 se refirió a la difícil situación que enfrentan quienes permanecieron atrapados durante horas o días bajo los escombros. Según explicó, este tipo de situaciones puede provocar aplastamientos, fracturas irreparables, infecciones y daños severos en las extremidades.

“Cuando ya no existe posibilidad de salvarlas y pone en riesgo la vida, la amputación se convierte en la única alternativa”, señaló Álvarez al explicar la realidad que pueden enfrentar algunas de las personas afectadas por la emergencia.

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A partir de esta situación, la barranquillera decidió poner su experiencia al servicio de quienes tengan que afrontar una amputación después de la tragedia. La también presentadora perdió una de sus piernas debido a una grave complicación de salud que sufrió en 2020 y desde entonces se ha convertido en una de las principales voces en Colombia sobre inclusión, movilidad y el uso de prótesis.

Para desarrollar esta iniciativa, la presentadora contará con el respaldo de referentes mundiales en el campo de las prótesis, con quienes buscará brindar alternativas a las personas que necesiten recuperar movilidad después de perder alguna de sus extremidades.

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De esta manera, Daniela Álvarez busca que su propia experiencia pueda convertirse en una herramienta de apoyo para los sobrevivientes del terremoto que ahora deberán comenzar un nuevo proceso de recuperación. Su mensaje apunta a que la amputación no represente el final de sus posibilidades, sino el comienzo de una nueva etapa con acompañamiento y oportunidades para recuperar su autonomía.

El terremoto de 7,4 deja hasta el momento un saldo de 289 muertos y 143 desaparecidos, mientras más de 117.000 personas permanecen afectadas por la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.