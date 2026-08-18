Ya pasó una semana desde que ocurrió el trágico terremoto de 7.4 que golpeó gran parte del país. Una de las ciudades más afectadas fue Cali, capital del Valle del Cauca, que sufrió el colapso de varios edificios y por eso presenta una cifra tan alta en personas fallecidas, desaparecidas y afectadas por la situación.

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Uno de los barrios más afectados fue el San Fernando, donde está ubicado el estadio Pascual Guerrero, pues allí varias casas y demás sufrieron en su estructura y por eso había preocupación con el estado del escenario deportivo.

Es más, ese día salió a la luz un video en el que se evidenció que una parte del estadio que estaba dedicada al delantero del América Adrián Ramos se vio afectado de gran manera.

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Este es el video en cuestión:

EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO 🏟️ Y EL BARRIO SAN FERNANDO AFECTADOS POR EL TERREMOTO ❌ La zona cercana al estadio Pascual Guerrero, en donde los hinchas de América 👹 hacían su tradicional previa, se ve en medio de escombros, piedras y ladrillos 😰. En ese mismo sector se vio… pic.twitter.com/5RaTnVjNe9 — Gol Caracol (@GolCaracol) August 12, 2026

Ante esto, el secretario del Deporte en Cali, Alexander Camacho Erazo, dio una actualización del estado del estadio y dio un parte de tranquilidad.

“Queremos contarles que de acuerdo con un informe técnico entregado por la Secretaría del Deporte y la Recreación, se determina que el Estadio Olímpico Pascual Guerrero no tiene daños estructurales. Sí hay afectaciones relacionadas con la iluminación, con la red hidráulica, con la mampostería. La grama se encuentra óptima”, dijo el secretario.

Desde la @SecDeporteCali de acuerdo a un informe se determinó que el estadio Olímpico Pascual Guerrero no presenta daños en su estructura, únicamente daños menores en mampostería, iluminación y red hidráulica. Sin embargo, la prioridad para la ciudad ahora está en los afectados… pic.twitter.com/HfrwdQd0ik — La Hora Del Diablo (@HoraDelDiablo1) August 18, 2026

Sin embargo, pese a que la estructura no sufrió daños, aseguró que el fútbol no va a volver a este escenario deportivo en un periodo corto de tiempo, puesto que la prioridad de la ciudad sigue siendo ayudar a los damnificados, terminar de encontrar a los desaparecidos, seguir reconstruyendo la ciudad y más, por lo que no habrá actividad deportiva para los equipos que se desempeñan como locales allí, especialmente el América de Cali.

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De esta manera, el equipo sigue buscando una sede alternativa que le permita jugar sus partidos como local, siendo El Campín de Bogotá una de las opciones más atractivas.

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