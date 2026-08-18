Comprar vivienda es, sin duda, una de las decisiones financieras más importantes para cualquier familia colombiana. Sin embargo, en medio del panorama actual marcado por la reciente actividad sísmica en el territorio nacional, los compradores ya no solo deben fijarse en el precio, la ubicación o la valorización, sino poner la lupa sobre las condiciones de seguridad estructural antes de comprometer su dinero.

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Así lo advirtió Lina María Torrado Rojas, presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, quien señaló que es vital conocer a fondo las garantías de las edificaciones y el cumplimiento de la normativa sismorresistente antes de firmar cualquier negocio jurídico. La líder gremial recordó que la vivienda no es solamente un activo financiero, sino el lugar donde habitan los seres queridos y, para la mayoría de los hogares, representa el pilar fundamental de su patrimonio.

Para evitar dolores de cabeza y blindar la inversión, la Lonja detalla una serie de pasos y precauciones que todo comprador debe tener en cuenta en el mercado actual. En primer lugar, se aconseja investigar a fondo la trayectoria del desarrollador o la firma constructora, indagando su experiencia previa y el historial de sus obras pasadas más allá de las promesas de venta. Asimismo, resulta indispensable exigir y verificar la existencia, vigencia, coberturas y alcance de las pólizas que amparan el proyecto, particularmente aquellas que respaldan la estabilidad estructural de la obra.

En el caso específico de la adquisición de vivienda usada, la recomendación de los expertos es averiguar exhaustivamente si el inmueble ha sido objeto de reformas, ampliaciones o modificaciones no autorizadas que puedan comprometer la resistencia de las paredes o columnas, sugiriendo siempre un avalúo profesional que incluya estas previsiones. Adicionalmente, conocer qué proveedores, contratistas y materiales participaron en la construcción aporta una trazabilidad valiosa sobre los componentes de la edificación.

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Otro momento crucial es la entrega formal del inmueble, etapa en la cual se aconseja revisar minuciosamente el estado de pisos, paredes, techos, acabados, así como el correcto funcionamiento de las instalaciones de agua, gas y electricidad. Ya habitar el lugar implica una responsabilidad de mantenimiento, por lo que las autoridades gremiales recuerdan que nunca se deben intervenir, modificar o demoler muros y elementos estructurales sin contar previamente con una evaluación técnica especializada que avale dicha acción.

Toda esta conversación sobre el futuro del mercado inmobiliario y las oportunidades para adquirir vivienda formal con garantías de seguridad tendrá un espacio destacado durante el Gran Salón Inmobiliario, que inicia este jueves 20 de agosto. El evento reunirá a las principales constructoras y oferentes del país, facilitando la comparación directa de alternativas y permitiendo a los ciudadanos resolver sus dudas de la mano de expertos en el stand institucional de la Lonja de Bogotá, complementándose al día siguiente con el Gran Foro Inmobiliario para analizar las perspectivas del sector durante los próximos años.

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.