Quienes estén buscando comprar vivienda o hacer una inversión en finca raíz tendrán una nueva oportunidad durante agosto. Constructora Colpatria realizará del 1 al 31 de ese mes la octava edición de la Feria Colpatria, en la que reunirá 44 proyectos de vivienda VIS y No VIS en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Montería e Ibagué, con inmuebles que van desde los $160 millones hasta los $2.000 millones.

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La iniciativa llega en un momento en el que el mercado inmobiliario colombiano atraviesa un panorama retador. Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), durante el primer semestre de 2026 las ventas de vivienda nueva cayeron 9,9 %, mientras que los lanzamientos disminuyeron 15,8 % y las iniciaciones de obra registraron una reducción del 19,6 %. En ese escenario, la constructora aseguró que la feria ofrecerá descuentos y condiciones especiales para quienes deseen comprar vivienda.

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La oferta estará integrada en un 60 % por proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y en un 40 % por inmuebles No VIS, con opciones dirigidas a distintos perfiles de compradores. La feria busca atender tanto a personas que quieren adquirir su primera vivienda como a familias que buscan cambiar de hogar o inversionistas interesados en fortalecer su patrimonio a través de bienes raíces.

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“La vivienda sigue siendo una de las principales alternativas de inversión y construcción de patrimonio para los colombianos y, precisamente por eso, hoy vemos compradores que toman decisiones con mayor información y planeación. Más que elegir un inmueble, las personas evalúan cómo esa inversión se ajusta a sus objetivos financieros y a su proyecto de vida”, afirmó Claudia Liliana Rendón Martínez, gerente comercial y de mercadeo de Constructora Colpatria para Colombia y México.

La empresa señaló que el comportamiento de los compradores también ha cambiado en los últimos años, ya que ahora dedican más tiempo a comparar proyectos, revisar opciones de financiación y analizar su capacidad de pago antes de cerrar un negocio. Entre los principales retos que enfrentan los hogares colombianos continúan figurando el ahorro para la cuota inicial y el acceso al crédito hipotecario.

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La Feria Colpatria estará disponible durante todo agosto y concentrará en un solo espacio 44 proyectos ubicados en siete ciudades del país. Los asistentes podrán conocer diferentes alternativas de vivienda, comparar precios y opciones de financiación, además de acceder a beneficios exclusivos para la compra de vivienda propia. La información completa sobre los proyectos y las condiciones de la feria está disponible en la página oficial de Constructora Colpatria.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.