El mercado de vivienda VIS en Colombia atraviesa una fuerte desaceleración, marcada por el aumento de los desistimientos de compra.

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Según cifras de Camacol, las personas que abandonaron voluntariamente su proceso de adquisición de vivienda pasaron de 12.405 en agosto de 2022 a 33.187 en junio de 2026, un incremento de 168% en casi cuatro años.

El gremio constructor atribuye este fenómeno a factores como la eliminación del subsidio Mi Casa Ya, el aumento de las tasas de interés, la incertidumbre económica y la menor capacidad de pago de los hogares.

Además, el incremento del salario mínimo en 23,7% afectó a compradores cuyas promesas de compraventa estaban ajustadas a este indicador, dificultando el cierre financiero.

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La crisis también se refleja en la caída de la actividad constructora. En el primer semestre de 2026, las iniciaciones de vivienda VIS disminuyeron 25,5%, los lanzamientos bajaron 17,16% y las ventas cayeron 6,63% frente al mismo periodo de 2025.

Camacol y empresarios del sector esperan que la reactivación de subsidios mediante Mi Casa Ya 2.0 y una reducción de las tasas hipotecarias ayuden a recuperar la compra de vivienda para los hogares de menores ingresos y reduzcan los niveles de desistimiento.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.