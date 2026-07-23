Barranquilla ofrece una amplia oferta de apartamentos en venta por menos de $ 300 millones, con más de 1.000 opciones disponibles en distintos sectores de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Los inmuebles se encuentran tanto en proyectos nuevos como usados y abarcan diferentes tamaños, distribuciones y precios, lo que permite encontrar alternativas para familias, parejas o inversionistas.

Entre los barrios con mayor oferta destacan Alameda del Río, Miramar, Boston, El Prado, La Concepción, Las Delicias, San Marino y El Porvenir.

Los precios comienzan alrededor de $ 160 millones para apartamentos de 45 metros cuadrados con dos habitaciones y un baño, mientras que las opciones cercanas a los $ 300 millones ofrecen áreas de hasta 212 metros cuadrados, tres habitaciones, varios baños y parqueadero.

Lee También

La mayoría de los apartamentos cuentan con dos o tres habitaciones, dos baños y un garaje, con áreas que oscilan entre 45 y 93 metros cuadrados.

Sin embargo, también hay inmuebles más amplios de más de 100 metros cuadrados dentro del mismo presupuesto.

Alameda del Río concentra varias de las alternativas más económicas, con propiedades entre $ 180 millones y $ 260 millones.

Por su parte, barrios tradicionales como El Prado, Boston y Miramar ofrecen apartamentos con mayores áreas y ubicaciones consolidadas, ideales para quienes buscan vivienda o una inversión inmobiliaria sin superar el presupuesto de $300 millones.

Estas son algunas opciones halladas en plataformas especializadas:

Apartamento en Miramar – $260 millones, 55 m², 3 habitaciones, 2 baños y parqueadero. Apartamento en Alameda del Río – $192 millones, 56 m², 3 habitaciones, 2 baños y parqueadero. Apartamento en Boston – $235 millones, 80 m², 2 habitaciones, 3 baños y parqueadero. Apartamento en El Prado – $215 millones, 73 m², 2 habitaciones y 1 baño. Apartamento en San Marino – $215 millones, 60 m², 3 habitaciones, 2 baños y parqueadero. Apartamento en La Concepción – $243 millones, 57 m², 2 habitaciones, 2 baños y parqueadero. Apartamento en Alameda del Río – $220 millones, 47 m², 2 habitaciones, 2 baños y parqueadero. Apartamento en Miramar – $237 millones, 51 m², 3 habitaciones, 2 baños y parqueadero. Apartamento en Las Delicias – $260 millones, 88,17 m², 2 habitaciones, 2 baños y parqueadero. Apartamento en El Porvenir – $260 millones, 111 m², 3 habitaciones, 2 baños y parqueadero.

De la Espriella quiere a Barranquilla como capital alterna de Colombia

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que presentará una reforma constitucional para que Barranquilla sea reconocida oficialmente como capital alterna de Colombia.

La iniciativa busca que esta condición quede consignada en la Constitución Política y hace parte de su propuesta de descentralizar el poder y fortalecer el papel de las regiones durante su gobierno, que comenzará el próximo 7 de agosto.

Durante un encuentro con mandatarios locales en Montería, De La Espriella afirmó que gobernará desde diferentes regiones del país y que Barranquilla tendrá un papel protagónico como sede alterna del Ejecutivo.

El mandatario destacó que, tras 140 años, un presidente oriundo del Caribe volverá a dirigir el país y aseguró que su administración romperá con el modelo centralista para impulsar un mayor desarrollo regional.

En el mismo evento, el presidente electo también lanzó un fuerte mensaje contra los grupos armados ilegales. Les dio un plazo de 17 días para someterse a la justicia y advirtió que, de no hacerlo, ordenará operaciones contundentes de la Fuerza Pública dentro del marco de la Constitución y la ley.

Según De La Espriella, su gobierno priorizará la seguridad y el restablecimiento del orden en las regiones afectadas por la violencia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.