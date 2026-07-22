La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) lanzaron una alianza para facilitar el acceso a vivienda propia en Colombia mediante la venta de inmuebles administrados por la SAE y créditos que financian hasta el 90 % de su valor.

Sigue a PULZO en Discover

La oferta incluye casas, apartamentos, lotes, locales comerciales y otros bienes ubicados en diferentes ciudades del país, con precios que comienzan desde los $25 millones, detalla El Tiempo.

Entre las propiedades disponibles hay viviendas en Cali, Armenia, Neiva, Tuluá y Carolina del Príncipe, además de inmuebles en ciudades como Bogotá y Medellín, agregó ese medio.

El catálogo contempla Viviendas de Interés Prioritario (VIP), Viviendas de Interés Social (VIS) y No VIS, todas con garantía de saneamiento jurídico. La SAE advirtió que tanto los precios como la disponibilidad pueden variar conforme se actualiza el inventario.

Lee También

Para acceder al programa, los interesados deben estar afiliados al Fondo Nacional del Ahorro mediante el traslado de cesantías o un contrato de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Luego deben consultar el catálogo de la SAE, solicitar el estudio de crédito, obtener la preaprobación del préstamo y presentar una oferta por el inmueble seleccionado.

Si esta es aceptada, el proceso continúa con la escrituración y el desembolso del crédito. Tanto la SAE como el FNA recomiendan revisar previamente los requisitos y la documentación exigida antes de iniciar la compra.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.