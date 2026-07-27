El mercado de vivienda en Colombia atraviesa un momento complejo. A la reducción en el lanzamiento de nuevos proyectos se suma un fenómeno que empieza a preocupar al sector financiero y constructor: cada vez más compradores están desistiendo de adquirir vivienda.

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Así lo advirtió Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien reconoció que las condiciones económicas siguen afectando las decisiones de quienes buscan comprar casa o apartamento en el país.

¿Por qué los colombianos están desistiendo de comprar vivienda?

Durante una entrevista con Portafolio, Mora explicó que el sector enfrenta varios factores que han frenado el dinamismo del mercado inmobiliario.

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Entre ellos mencionó que todavía persisten tasas de interés elevadas, una inflación que no ha cedido al ritmo esperado y un menor número de lanzamientos de proyectos de vivienda.

Ese panorama, según indicó el directivo, ha llevado a que cada vez más compradores decidan echarse para atrás en sus procesos de adquisición, situación que impacta tanto a las constructoras como al sistema financiero.

¿Qué dijo Bancolombia sobre el mercado de vivienda?

Pese a ese contexto, el presidente de Bancolombia aseguró que la cartera de vivienda de la entidad mantiene un comportamiento favorable.

Según reveló, durante el primer semestre registró un crecimiento cercano al 17 %, impulsado, entre otros factores, por alianzas con constructoras para comercializar proyectos que ya estaban estructurados.

Asimismo, destacó que la vivienda usada mantiene una dinámica positiva, mientras el inventario disponible de proyectos ha venido reduciéndose.

“Es verdad que no ha habido lanzamientos de proyectos nuevos, pero prácticamente se ha acotado el inventario”, explicó Mora en ese diario económico.

¿Qué espera Bancolombia para las tasas de interés?

El presidente del banco considera que el ciclo de tasas todavía no ha terminado y estima que podrían registrarse uno o dos incrementos adicionales antes de que comiencen a descender.

También proyectó que la inflación aún subiría ligeramente antes de iniciar una senda de reducción durante el próximo año.

En ese contexto, Mora insistió en la necesidad de revisar la tasa de usura en Colombia para facilitar el acceso al crédito, especialmente entre los hogares que hoy encuentran mayores dificultades para financiar la compra de vivienda.

Además, advirtió que la fuerte caída del dólar está afectando a varios sectores exportadores, lo que podría traducirse en una reducción de ingresos y, eventualmente, en riesgos para el empleo si esa tendencia se mantiene.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.