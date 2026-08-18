La respuesta institucional ante la catástrofe generada por el movimiento telúrico continúa estructurándose desde el alto gobierno. En aras de atender de manera frontal y decidida la profunda emergencia humanitaria que causó el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció un paquete integral de medidas sociales y económicas durante una alocución oficial emitida este lunes 17 de agosto.

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El eje central de estas iniciativas es la puesta en marcha del denominado plan ‘Vivienda Milagro’, una estrategia diseñada específicamente para solventar y cubrir las apremiantes necesidades habitacionales de las más de 120.000 familias que, de acuerdo con los registros consolidados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se encuentran damnificadas y oficialmente catalogadas como población afectada por el sismo.

De acuerdo con los lineamientos entregados por el jefe de Estado, el plan ‘Vivienda Milagro’ estará bajo la dirección y ejecución del ministro del rubro, Jaime Andrés Beltrán. Esta iniciativa gubernamental contempla la implementación de diversos mecanismos de alivio y reactivación habitacional, entre los que destacan la asignación prioritaria de subsidios de arrendamiento para los hogares que perdieron sus moradas, la aplicación de alivios directos en las tarifas de los servicios públicos esenciales, así como el desarrollo de un programa enfocado en la construcción de vivienda nueva y el mejoramiento de las estructuras habitacionales que sufrieron daños parciales pero estructurales durante el movimiento telúrico.

Para garantizar que las ayudas lleguen de manera efectiva a quienes realmente lo necesitan, el presidente De La Espriella enfatizó en la rigurosidad operativa del proceso censal: “Haremos el censo, caracterizaremos cada caso y entregaremos soluciones concretas para todos los colombianos afectados. Mi Gobierno asumirá esta responsabilidad con austeridad y transparencia, aquí no se va a perder un solo peso, vamos a hacerlo de manera decidida, a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo”, detalló de manera enfática el mandatario durante su intervención televisada.

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No obstante la magnitud del desastre natural, el Ejecutivo reconoció que la ejecución de estos planes de reconstrucción en marcha enfrenta grandes complejidades financieras. El Presidente advirtió sobre la crítica y compleja situación fiscal que, según afirmó, heredó de la administración del expresidente Gustavo Petro. Para sortear esta limitante y garantizar recursos frescos orientados exclusivamente a la contingencia, De La Espriella confirmó que su administración se encuentra movilizando de manera acelerada un crédito internacional por un monto de 200 millones de dólares. El mandatario reiteró que cada peso proveniente de esta financiación externa será estrictamente priorizado y vigilado para la pronta atención de las víctimas de la emergencia.

En coherencia con la gravedad de la coyuntura y tal como lo había anticipado la semana anterior, el presidente De La Espriella ratificó que su administración decretará formalmente el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional. Al respecto, argumentó que este hecho imprevisto de la naturaleza no puede combatirse con las herramientas ordinarias del Estado, por lo que la Carta Magna provee los mecanismos excepcionales requeridos: “Este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito. He ordenado crear el Fondo Milagro para estructurar desde allí todo el plan de reconstrucción de la patria”, aseveró el jefe de Estado.

La declaratoria de esta norma de excepción le conferirá al Gobierno nacional la facultad jurídica necesaria para proferir decretos con fuerza material de ley, así como impartir la creación de nuevos impuestos destinados a elevar el recaudo fiscal. La administración recordó que, por mandato constitucional inexcusable, dichos recursos extraordinarios deberán ser invertidos de manera exclusiva y transparente en conjurar y atender las causas estructurales que motivaron la declaratoria de la emergencia nacional.