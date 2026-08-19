Por: Blu Radio

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En un hecho de intolerancia y violencia intrafamiliar, dos adultos mayores fallecieron en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño. Los hechos ocurrieron en un apartamento en el centro del casco urbano de la cabecera municipal.

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De acuerdo la versión de las autoridades, el presunto agresor, identificado como José Albeiro Toro Zapata de 78 años, agrediría con un martillo en la cabeza a su pareja, María Eugenia Cardona, quien fue trasladada herida hasta el hospital del municipio en donde falleció horas después por la gravedad de las lesiones.

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Las autoridades también revelaron que el señor José Albeiro Toro, pareja sentimental de la mujer, al percatarse de la presencia de los agentes de la Policía Nacional y del personal de la administración del edificio, se lanzó por la ventana del apartamento, desde un tercer piso.

Sin embargo, fallece horas después como consecuencia de los traumas y fracturas causados en por la caída.

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