Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife fue condenado a 31 años y 3 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el feminicidio de Angelly Eiling Teixeira Zerpa, su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron durante la noche del 1 de marzo de 2026, en una vivienda del barrio La Sirena, en Pereira. La discusión que desencadenó el crimen tuvo su origen en el dinero que ella había conseguido prestado —$350.000 pesos— destinado para la compra de un colchón, suma que Mesa Tangarife pretendía usar para salir con amigos, según los testimonios recabados por la Fiscalía 18 Seccional de Vida y citados por el diario El Diario.

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Los menores hijos de la víctima, de 7 y 12 años, fueron testigos presenciales que aportaron información relevante para la investigación. De acuerdo con sus relatos, la negativa de Angelly a entregar el dinero originó un altercado. En medio de la pelea, Mesa Tangarife intentó asfixiarla y luego la atacó con un cuchillo, propinándole seis puñaladas en el pecho.

La intervención de la Policía fue inmediata tras recibir reportes de una riña en la dirección mencionada. Al llegar, las autoridades encontraron a vecinos reunidos en las afueras del inmueble, algunos con objetos contundentes, quienes habrían alcanzado a golpear al responsable antes de que fuera detenido. La víctima, de nacionalidad venezolana, fue hallada aún con vida en el andén y trasladada en un vehículo particular al Hospital Universitario San Jorge. Sin embargo, sus heridas resultaron fatales y falleció poco después. Mesa Tangarife fue capturado en el lugar y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

El 2 de marzo de 2026, Jeffrey Mesa Tangarife fue presentado ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, donde se legalizó su captura. Inicialmente, él no aceptó los cargos de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía, pero posteriormente, en un preacuerdo aceptó su responsabilidad, lo que le permitió una reducción del 25 % en la pena. Finalmente, fue el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira quien avaló el acuerdo y estableció la sentencia definitiva de 375 meses de prisión. Cabe señalar que Mesa Tangarife es oriundo de Pereira, reside en el barrio La Sirena y trabaja en oficios varios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jeffrey Mesa Tangarife obtuvo una reducción del 25 % en su condena por feminicidio?

La reducción del 25 % en la condena de Jeffrey Mesa Tangarife se debió a la aceptación de cargos dentro de un preacuerdo realizado con la Fiscalía 18 Seccional de Vida. Esta figura permite disminuir la pena cuando el acusado reconoce su responsabilidad, lo que ayuda a agilizar el proceso judicial y evitar un juicio prolongado.

¿Qué significa el delito de feminicidio agravado y cómo se aplicó en este caso en Pereira?

El feminicidio agravado es un delito que implica el homicidio de una mujer por razones de género, con circunstancias que aumentan la gravedad del hecho. En el caso de Pereira, a Mesa Tangarife se le imputó este delito debido a que la víctima era su pareja y el crimen se produjo en un contexto de violencia doméstica, conforme las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía y avalados por el juzgado competente.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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