Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife fue sentenciado a 31 años y 3 meses de prisión después de ser hallado responsable del feminicidio de su pareja, Angelly Eiling Teixeira Zerpa. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2026 en una vivienda ubicada en el barrio La Sirena, en Pereira, donde una discusión por $350.000 desencadenó una tragedia. Según el reporte de El Diario, Jeffrey Mesa exigió a Angelly el dinero que ella había conseguido prestado con el fin de comprar un colchón para su cama, pues él quería utilizarlo en una salida con amigos. Ante la negativa de la mujer, se produjo una fuerte discusión que terminó de forma violenta. Los hijos de la víctima, de 12 y 7 años, presenciaron el ataque y aportaron testimonios claves durante la investigación.

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La agresión fue brutal: Mesa Tangarife primero intentó ahorcar a Angelly y luego le asestó seis puñaladas en el pecho con un cuchillo de la cocina, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía 18 Seccional de Vida. Tras el ataque, la Policía fue alertada sobre una riña en la vivienda y al llegar encontró a Angelly gravemente herida en el andén. Fue socorrida y trasladada al Hospital Universitario San Jorge, donde lamentablemente falleció. En el lugar también se encontraba un grupo de personas intentando ingresar al inmueble para agredir al señalado victimario, quien fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.

En un inicio, Jeffrey Mesa manifestó ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira que no aceptaba los cargos de feminicidio agravado que la Fiscalía le imputó en la audiencia de legalización de captura. Sin embargo, en desarrollo del proceso judicial, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el cual admitía su responsabilidad, lo que le permitió acceder a una rebaja del 25 % de la meta condenatoria. El acuerdo fue avalado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira y la sentencia establecida quedó en 375 meses de prisión.

Cabe mencionar que Jeffrey Mesa es oriundo de Pereira, reside en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos y se dedicaba a oficios varios. Este caso, de acuerdo con el material recopilado por la Fiscalía, dejó al descubierto la vulnerabilidad de la víctima y el impacto del crimen sobre sus hijos, quienes también fueron testigos directos de la violencia al interior de su hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se produjo la discusión entre Jeffrey Mesa y Angelly Teixeira que terminó en feminicidio?

La discusión surgió porque Jeffrey Mesa exigió a Angelly Teixeira los $350.000 que ella había conseguido prestados para comprar un colchón, ya que él pretendía usar ese dinero para salir con amigos. Al negarse Angelly a entregarle el dinero, Mesa inició una violenta confrontación que terminó con el ataque mortal, de acuerdo con el reporte de El Diario y las declaraciones de los hijos de la víctima.

¿Cuál fue el proceso judicial que llevó a la condena de Jeffrey Mesa Tangarife por feminicidio?

Tras el crimen, Jeffrey Mesa fue capturado y presentado ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Pereira, donde inicialmente no aceptó los cargos de feminicidio agravado. Posteriormente, tras un preacuerdo con la Fiscalía 18 Seccional de Vida, aceptó su responsabilidad y obtuvo una rebaja del 25 % en la pena. El acuerdo fue avalado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, estableciendo la condena en 31 años y 3 meses de prisión.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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