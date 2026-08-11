Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife fue sentenciado a 31 años y 3 meses de prisión por haber cometido el feminicidio de su compañera sentimental, Angelly Eiling Teixeira Zerpa. Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio La Sirena, en Pereira, la noche del 1 de marzo de 2026. De acuerdo con información proporcionada por El Diario, el caso ocurrió después de una discusión originada porque Mesa Tangarife pidió a la víctima 350.000 pesos que ella había obtenido como préstamo para comprar un colchón, pero que él pretendía gastar en una salida con amigos. Ante la negativa de la mujer a entregar el dinero, la confrontación escaló hasta un trágico desenlace.

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Durante la pelea, Mesa Tangarife agredió inicialmente a su compañera sentimental intentando ahorcarla y posteriormente tomó un cuchillo de la cocina con el cual le causó seis heridas en el pecho. Dos menores de 12 y 7 años, hijos de la víctima, presenciaron los hechos y brindaron testimonios fundamentales dentro de la investigación, según el reporte de la Fiscalía. La reacción de familiares y vecinos fue inmediata al conocer el altercado. Al llegar las autoridades, encontraron a varias personas intentando ingresar al inmueble, algunas portando piedras, varillas y guaduas, e incluso alcanzaron a agredir al responsable.

Angelly Teixeira Zerpa, quien era de nacionalidad venezolana, fue hallada gravemente herida en el andén frente a la residencia. Aún con vida, fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Universitario San Jorge, donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas. La Policía capturó a Mesa Tangarife en el lugar de los hechos y lo puso posteriormente a disposición de la justicia.

En la audiencia del 2 de marzo de 2026, ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, se legalizó la captura de Mesa Tangarife y se le imputó el delito de feminicidio agravado. En esa ocasión, él no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en cárcel. Posteriormente, en un preacuerdo con la Fiscalía 18 Seccional de Vida, aceptó su responsabilidad, lo que permitió una rebaja del 25 % en su condena, quedando esta en 375 meses -equivalente a 31 años y 3 meses de prisión-. El acuerdo fue avalado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife recibió una rebaja del 25 % en la condena por feminicidio?

La rebaja del 25 % en la condena a Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife obedeció al preacuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía 18 Seccional de Vida. Al aceptar su responsabilidad en el feminicidio, Mesa Tangarife accedió a los beneficios jurídicos que se otorgan en estos casos, lo que redujo su pena a 31 años y 3 meses de prisión, según El Diario.

¿Qué significa el delito de feminicidio agravado en el contexto legal colombiano?

El delito de feminicidio agravado en Colombia implica el asesinato de una mujer por razones de género, incrementando la gravedad del hecho debido a circunstancias adicionales. En este caso, el cargo fue imputado por la Fiscalía debido a la relación de pareja y la brutalidad de los hechos, reforzada por los testimonios de los hijos de la víctima, de acuerdo con la información de El Diario.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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