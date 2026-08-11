Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife fue sentenciado a una pena de 31 años y 3 meses de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, Angelly Eiling Teixeira Zerpa, quien perdió la vida tras recibir seis puñaladas en medio de una confrontación doméstica. La condena, según información de El Diario, fue resultado de un preacuerdo entre Mesa Tangarife y la Fiscalía 18 Seccional de Vida, lo que condujo a una rebaja del 25 % sobre la pena original. Este beneficio se concedió luego de que el procesado aceptara su responsabilidad en los hechos, y la sentencia fue avalada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira.

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El trágico suceso ocurrió en la noche del 1 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada en el barrio La Sirena, de Pereira. Según las investigaciones lideradas por la Fiscalía, la discusión entre la pareja se originó porque Jeffrey Ramsés le exigió a Angelly una suma de 350.000 pesos que ella había conseguido a crédito para la compra de un colchón. El hombre tenía la intención de destinar ese dinero para salir a consumir licor con sus amigos, pero Angelly se negó de manera tajante a entregarlo, lo que provocó la violenta reacción que terminó en tragedia.

La Fiscalía contó con el testimonio fundamental de los hijos de la víctima, dos niños de 12 y 7 años respectivamente, quienes presenciaron lo sucedido y aportaron información clave para esclarecer los hechos. De acuerdo con sus relatos, Mesa Tangarife primero intentó asfixiar a la mujer y luego, en medio del altercado, tomó un cuchillo y le causó múltiples heridas en el pecho. Tras la agresión, la Policía llegó alertada por vecinos sobre una riña y encontró a la víctima gravemente herida. Angelly, de nacionalidad venezolana, fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario San Jorge pero no sobrevivió.

La intervención de los vecinos fue decisiva, ya que algunos intentaron ingresar a la vivienda con piedras y varillas, alcanzando incluso a agredir al responsable antes de la llegada de las autoridades. Mesa Tangarife fue capturado en el lugar y posteriormente puesto a disposición judicial. Sin embargo, inicialmente negó los cargos de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía en presencia del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira. Finalmente, tras el acuerdo, aceptó su responsabilidad y fue remitido a una cárcel.

De acuerdo con la información de El Diario, Jeffrey Mesa es oriundo de Pereira, reside en el barrio La Sirena y se desempeña en oficios varios.

¿Por qué se considera feminicidio el asesinato de Angelly Eiling Teixeira Zerpa?

El caso es catalogado como feminicidio porque, según la Fiscalía y los parámetros legales, se trata del asesinato de una mujer a manos de su pareja sentimental, en un contexto de violencia de género. La condena responde a la agravante de que existía una relación de pareja y la agresión estuvo motivada por el control económico y el desacuerdo sobre el destino del dinero, factores que configuran este delito específico.

¿Qué significa ‘preacuerdo’ en el contexto judicial colombiano?

El preacuerdo es una figura en el sistema penal de Colombia por la cual el acusado acepta su responsabilidad en los hechos a cambio de beneficios como la reducción de la pena. En este proceso, la Fiscalía y la defensa acuerdan los términos y el juez debe aprobar el resultado. Así, se evita ir a juicio, facilita la administración de justicia y puede ser decisivo para esclarecer hechos complejos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.