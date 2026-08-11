Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife fue condenado a 31 años y 3 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el feminicidio de su compañera sentimental, Angelly Eiling Teixeira Zerpa. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2026, en una vivienda del barrio La Sirena, en Pereira, cuando, después de una discusión motivada por una suma de $350.000, Mesa Tangarife atacó mortalmente a Angelly.

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De acuerdo con el portal El Diario, la condena fue resultado de un preacuerdo entre el procesado y la Fiscalía 18 Seccional de Vida. En el marco de esa negociación, Mesa Tangarife reconoció ante la autoridad judicial su autoría en el crimen y, por aceptar los cargos, obtuvo una rebaja del 25 % sobre la pena. Pese a esa disminución, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira le dictó una sentencia de 375 meses de prisión, que equivalen a 31 años y 3 meses de reclusión.

Los hechos por los que se produjo la condena tuvieron lugar hacia las 8:10 de la noche, cuando Mesa Tangarife llegó al domicilio y le solicitó a Angelly el dinero que ella había conseguido para comprar un colchón. Según las declaraciones que recogió la Fiscalía de los hijos de la víctima, dos menores presentes en la vivienda, la discusión se originó por la negativa de Angelly a entregar el dinero, ya que ella lo destinaba a la compra de un colchón y él pretendía usarlo en una salida con amigos.

El desacuerdo derivó en una violenta pelea en la que, primero, Mesa Tangarife intentó ahorcar a Angelly y luego, tras tomar un cuchillo de la cocina, le causó seis heridas en el pecho. La Policía recibió el reporte de una riña y al llegar a la vivienda encontró a varias personas, algunas con piedras y varillas intentando ingresar para agredir al señalado agresor. Angelly, de nacionalidad venezolana, fue hallada gravemente herida en el andén y trasladada de urgencia al Hospital Universitario San Jorge, donde murió después de recibir atención médica. Mesa Tangarife fue capturado en el lugar y posteriormente, en una audiencia el 2 de marzo, la Fiscalía le imputó el cargo de feminicidio agravado, aunque inicialmente no aceptó los cargos.

Finalmente, tras la imputación y la legalización de la captura ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Jeffrey Mesa Tangarife es oriundo de Pereira, reside en el barrio La Sirena y trabaja en oficios varios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jeffrey Mesa Tangarife recibió una rebaja en su condena por feminicidio?

La rebaja del 25 % en la condena de Jeffrey Mesa Tangarife se otorgó porque aceptó su responsabilidad en el feminicidio durante un preacuerdo con la Fiscalía 18 Seccional de Vida. Esta aceptación permitió reducir la pena inicial, quedando en 31 años y 3 meses, un beneficio que avaló el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, de acuerdo con la información recogida por El Diario.

¿Qué testimonio fue clave para esclarecer el feminicidio de Angelly Eiling Teixeira Zerpa?

El testimonio fundamental en este caso fue el de los hijos de la víctima, dos menores de 12 y 7 años que presenciaron el crimen. Sus declaraciones permitieron a la Fiscalía establecer las circunstancias del feminicidio y la discusión previa, lo que resultó crucial para desarrollar la investigación y construir el caso contra Jeffrey Mesa Tangarife.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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