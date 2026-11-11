La Superintendencia Financiera estableció para noviembre de 2026 diferentes tasas máximas de interés que pueden cobrar las entidades financieras, dependiendo de la modalidad de crédito.

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La más conocida es la de consumo y ordinario, que quedó en 28,34 % efectivo anual (E. A.) y aplica para tarjetas de crédito, préstamos de libre inversión y otros créditos destinados a gastos personales.

Sin embargo, existen otros límites. Para el crédito popular productivo rural, la tasa de usura se fijó en 66,90 %; para el popular productivo urbano, en 88,44 %; para el productivo rural, en 33,87 %; para el productivo urbano, en 59,87 %; para los créditos productivos de mayor monto, en 42,35 %, y para el consumo de bajo monto, en 71,82 %.

Estas diferencias responden a que la tasa de usura equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente, calculado según las condiciones del mercado, el riesgo, los costos operativos y los plazos de cada modalidad.

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Los créditos productivos están dirigidos a financiar actividades económicas rurales y urbanas, desde pequeños negocios hasta la compra de maquinaria.

Según expertos, límites demasiado bajos pueden restringir el acceso al financiamiento, mientras que tasas elevadas facilitan la colocación de préstamos, pero encarecen las obligaciones para hogares y empresas.

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