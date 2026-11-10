La misteriosa bóveda que llamó la atención de las autoridades paraguayas durante el allanamiento a la mansión del expresidente Santiago Peña finalmente fue abierta. Sin embargo, el hallazgo estuvo lejos de lo que esperaban los investigadores: el recinto estaba completamente vacío.

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La Fiscalía de Paraguay consiguió ingresar a la habitación de seguridad este martes 10 de noviembre, luego de que durante el primer operativo, realizado el domingo 8, los funcionarios no pudieran superar el sofisticado mecanismo que protegía una de sus puertas. De acuerdo con información de ABC Color, no encontraron dinero en efectivo ni objetos de valor en el interior.

El espacio estaba escondido detrás de una pared falsa y contaba con una doble puerta. La segunda tenía un complejo sistema de seguridad, de procedencia israelí, que dificultó el acceso de los investigadores. Finalmente, la fiscala Silvia González explicó que Peña, por medio de su abogado, indicó dónde se encontraba la llave que permitió abrir el recinto.

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#Mundo | La Fiscalía de Paraguay abrió una bóveda oculta en la mansión del expresidente Santiago Peña, investigado por el escándalo de Ueno Bank, y confirmó que estaba vacía. 🧵

Vía: @Lauracifuentesp

https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/VEFeei3RHW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 10, 2026

Según la defensa del exmandatario, el lugar funcionaba como una habitación de pánico. La Fiscalía tampoco había difundido inicialmente imágenes oficiales de lo que había dentro.

El procedimiento también dejó otro movimiento importante: la residencia de verano, ubicada en San Bernardino, pasó a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que asumió su administración.

La mansión, otro foco del escándalo de Ueno Bank

El hallazgo de la bóveda se suma a las investigaciones sobre el patrimonio y los vínculos financieros de Santiago Peña con Ueno Bank, entidad relacionada con el Grupo Vázquez y protagonista de una crisis financiera que terminó con su intervención por insolvencia.

Uno de los puntos que examinan las autoridades es la financiación de la lujosa propiedad. Según ABC Color, la construcción de la residencia tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes y fue financiada mediante préstamos otorgados por Ueno Bank.

Los créditos, concedidos en mayo de 2024, sumaron 3.548 millones de guaraníes y tenían cuotas mensuales de 239 millones, una cifra que equivalía a seis veces el salario presidencial de Peña en ese momento.

Así, aunque la bóveda que despertó tantas preguntas terminó vacía, la mansión sigue en el centro de las pesquisas por los movimientos financieros y el origen de los recursos utilizados para construirla.

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