En medio de los golpes que han sufrido algunos negocios tradicionales, uno de los lugares reconocidos por el comercio durante casi 40 años en Colombia acelera su transición ecológica mediante la implementación de fuentes renovables que optimizan recursos y mitigan el impacto del cambio climático en los grandes establecimientos urbanos de servicios.

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Dentro de esta dinámica de transformación, el Centro Comercial Bulevar consolidó un cambio estructural en su esquema operativo al integrar energía solar fotovoltaica para suministrar electricidad a sus zonas de circulación pública.

La ejecución técnica del plan ambiental requirió una inyección financiera de 718 millones de pesos, orientada al montaje integral de 330 paneles solares Longi de 610 W en techos seleccionados del complejo comercial.

La estructura técnica ocupa una superficie de 1.566,90 metros cuadrados, repartida estratégicamente sobre tres cubiertas: la noroccidental con 396 metros cuadrados, la occidental con 774,90 metros cuadrados y la suroriental con 396 metros cuadrados de extensión.

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El montaje ofrece una capacidad instalada de 201,3 kWp en corriente continua y 200 kW en corriente alterna, diseñada esencialmente para cubrir la demanda energética básica de pasillos, accesos e iluminación perimetral.

La red fotovoltaica arrancó operaciones el 17 de julio de 2026, alcanzando entre esa jornada inaugural y el 31 de agosto una producción limpia de 31.584 kWh de electricidad para el establecimiento.

Ese volumen inicial significó una reducción de $19’835.666 en la facturación eléctrica de Bulevar Centro Comercial, constatando la viabilidad financiera de las infraestructuras sustentables en el mediano plazo dentro de la capital.

Las proyecciones técnicas estiman que el complejo generará cerca de 217.404 kWh de energía renovable al año, volumen equivalente a cerca del 15 % de su consumo eléctrico habitual en áreas comunes.

Asimismo, los cálculos técnicos indican que este esquema evitará la emisión de 47,3 toneladas de CO₂ equivalente (CO₂e) anuales asociadas a la generación tradicional proveniente del Sistema Interconectado Nacional.

Considerando que los paneles tienen una vida útil estimada de 25 años, el complejo comercial proyecta impedir la emanación de cerca de 1.182 toneladas de CO₂e si las condiciones de generación perduran estables.

La activación del sistema coincide con un momento crítico para la matriz energética colombiana, marcado por advertencias climáticas emitidas por las autoridades meteorológicas sobre fluctuaciones hídricas severas en los embalses nacionales.

El IDEAM confirma que Fenómeno del Niño está presente y continúa fortaleciéndose, con una probabilidad superior al 90 % de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y comienzos de 2027.

Frente a esa contingencia, la instalación de paneles complementa una estrategia integral que abarca el uso eficiente de fluidos, la recolección de aguas lluvias, el manejo técnico de residuos y la economía circular.

En materia de eficiencia lumínica, el complejo renovó sus luminarias por tecnología LED e integró dispositivos inteligentes Lutron en pasillos para calibrar la potencia artificial según la luz solar disponible.

Esta política ambiental obtuvo validación externa el pasado 8 de octubre, fecha en que Global Zero Waste otorgó a Bulevar Centro Comercial el Reconocimiento al Compromiso dentro de sus programas de evaluación.

El galardón acreditó avances sostenidos en el Programa de Certificación del Sistema de Gestión Zero Waste y la aplicación metódica de los postulados de economía circular (9R) y manejo responsable de residuos.

Entre enero y agosto de 2026, el recinto gestionó 244 toneladas de materiales reciclables frente a 187 toneladas del mismo lapso en 2025, evidenciando un crecimiento del 30,5 % en recuperación.

La labor incluyó 134,7 toneladas de residuos orgánicos, además del procesamiento de materiales posconsumo como artefactos eléctricos, aparatos electrónicos, prendas textiles en desuso, aceite vegetal usado, pilas agotadas y tapas plásticas.

Esta evolución marca una nueva etapa operativa para este emblemático punto de encuentro del noroccidente de Bogotá, fundado en 1988 y poseedor de 38 años de trayectoria en el comercio capitalino.

A lo largo de casi cuatro décadas de funcionamiento ininterrumpido, la edificación adecuó sus espacios tradicionales para responder a las nuevas exigencias de consumo responsable demandadas por las comunidades urbanas contemporáneas.

La adopción de tecnologías limpias demuestra que las grandes superficies comerciales pueden transformar sus procesos internos para enfrentar los desafíos ecológicos actuales sin comprometer la continuidad de sus servicios comerciales metropolitanos.

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