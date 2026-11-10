Por: El Espectador

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El servicio público de aseo va mucho más allá de una simple transacción contractual entre quien ofrece el servicio y quien lo paga. Según lo argumenta Juan Camilo Acevedo Páez, experto comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), su verdadero alcance es profundamente comunitario. El estado de limpieza en calles, parques y espacios compartidos refleja el resultado colectivo de un servicio que, aunque se factura a nivel individual, se disfruta de manera comunitaria. Por eso, la regulación no puede centrarse solo en los costos, sino que también debe brindar a los ciudadanos oportunidades para informarse, participar, vigilar y exigir una calidad de servicio acorde con sus necesidades.

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Este es el enfoque del nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo, formalizado mediante la Resolución CRA 1040 de 2026, que impacta a aproximadamente 42 millones de personas en 273 municipios. Dicha normativa introduce una innovación relevante: conectar la tarifa con resultados verificables en la limpieza urbana, adaptándose a las diferencias entre los territorios. Esto se manifiesta en el concepto de "área limpia", donde la efectividad del servicio se mide en la visibilidad de calles y zonas públicas libres de residuos, relacionando la regulación con la salud pública, la protección del ambiente y el uso responsable de los bienes comunes.

Para verificar estos resultados, se incorporará tecnología vinculada al internet de las cosas (sensores que se conectan e intercambian datos), sistemas de posicionamiento global (GPS) e indicadores de operación. Gracias a estas herramientas se puede rastrear y documentar la frecuencia y calidad del barrido, el lavado de espacios públicos o el mantenimiento de las áreas verdes. Además, la atención de peticiones, quejas o reclamaciones resueltas a favor del usuario permite detectar incumplimientos y activar descuentos, asegurando que la tarifa solo retribuya servicios efectivamente logrados.

La factura, además, se convierte en un elemento esencial para el control social, pues permite al ciudadano desglosar y analizar los distintos componentes y rubros cobrados. Esta transparencia reduce la asimetría de información entre prestadores y usuarios. Por su parte, el Número Único de Identificación permite clasificar correctamente a cada unidad (sea vivienda o comercio) para garantizar una aplicación justa de subsidios y contribuciones. La eficiencia queda protegida a través del reconocimiento de las diferencias entre barrer vías planas y trabajar en áreas exigentes, evaluando el costo-beneficio de cada alternativa.

Un factor fundamental es la corresponsabilidad ciudadana: la separación de residuos en la fuente deja de ser solo una sugerencia y pasa a influir directamente en posibles alivios tarifarios. Las decisiones del usuario afectan el circuito de aprovechamiento de materiales y el costo ambiental del servicio. Así, la estructura tarifaria prioriza el aprovechamiento y reconoce beneficios ambientales y económicos de la transformación de residuos, garantizando que el valor reciba quien aporte efectivamente al bienestar colectivo, y no solo un traslado automático de costos.

Este modelo busca que el ciudadano entienda y supervise el servicio, pero también asuma su rol en la sostenibilidad y limpieza de los espacios comunes. En definitiva, el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo en Colombia busca canalizar la corresponsabilidad de todos los actores para lograr una comunidad más sana, limpia y participativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo a los ciudadanos en Colombia?

El nuevo marco tarifario permite a los ciudadanos verificar la calidad del servicio, acceder a detalles claros en la factura, obtener descuentos en caso de incumplimientos y participar activamente en el control y la vigilancia del aseo urbano. Así, se fortalece la transparencia y se promueve la corresponsabilidad en la gestión de los residuos, beneficiando tanto a los usuarios como al entorno colectivo.

¿Qué significa realmente la corresponsabilidad ciudadana en el servicio público de aseo?

La corresponsabilidad ciudadana implica que los usuarios no solo sean beneficiarios sino también actores clave en el proceso, a través de la correcta separación de residuos, el respeto a los horarios y la participación en la vigilancia del servicio. Esta colaboración permite que la eficiencia, la calidad y el bienestar público se refuercen en cada fase del servicio de aseo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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