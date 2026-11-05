En medio de los movimientos empresariales en Colombia, Parque Arauco S.A. presentó sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026, con sólidas cifras en sus indicadores clave en todos sus mercados corporativos.

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El exitoso desempeño de los activos a nivel regional se reflejó en un aumento del 17,3% en el EBITDA interanual, alcanzando los US $87 millones durante el período evaluado.

Dicho resultado operativo evidenció una notable solidez en sus tres mercados de operación: Chile con 8,6 %, Perú registrando 14,2 % y Colombia liderando la expansión regional con un sobresaliente 44,7 %.

Asimismo, el margen EBITDA ajustado alcanzó un 77,5%, el máximo trimestral desde 2022, gracias a eficiencias implementadas oportunamente en trimestres anteriores por el equipo administrativo corporativo.

Por su parte, el EBITDA de los últimos doce meses alcanzó los US $335 millones, más que duplicándose respecto al EBITDA pre pandemia (2019) de US $164 millones.

“Los ingresos alcanzaron los US $121 millones, lo que representa un crecimiento de 18,6% interanual, gracias a un sostenido crecimiento en los arriendos a locatarios en todos los países donde operamos, así como a la mayor participación de otros ingresos distintos a arriendos, que continúan expandiéndose a partir de distintas iniciativas estratégicas. Buscamos seguir impulsando este crecimiento con la incorporación de Arauco Chicureo, con una inversión de US $97 millones, Mall Paseo Quilín, con una inversión de US $113 millones y Arauco Premium Outlet Buin, con US $25 millones. Este último se convertirá en el quinto outlet de la compañía en Chile y el noveno a nivel regional”, agregó Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.

El anuncio de la adquisición Inmobiliaria Paseo Quilín S.A. en Chile por un valor de US $113 millones, ocurrido durante el trimestre, se concretó formalmente el 30 de Septiembre de este año.

De esta manera, la firma comenzó a consolidar su respectivo flujo de caja operativo de manera directa a partir del primero de Octubre de 2026 en sus balances.

Además, se anunció el ambicioso proyecto de ampliación de Mall Curicó a través de Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A., sociedad controlada en partes iguales por Parque Arauco y Ripley.

Dicha iniciativa de infraestructura comercial contempla una inversión estimada de US $53 millones para robustecer la oferta de espacios y servicios disponibles para todos los visitantes habituales del complejo.

En el período también se inauguró el distrito gastronómico de MegaPlaza Independencia en Perú, que comprende un área total de 11.665 m² de ABL y más de 20 tiendas comerciales.

En este nuevo espacio culinario, la mitad de las marcas seleccionadas ingresan por primera vez a Lima Norte, fortaleciendo el posicionamiento del centro comercial ante los consumidores urbanos.

En materia de transformación digital, Parque Arauco anunció en septiembre la expansión de su nueva aplicación móvil a sus centros comerciales Arauco Maipú, Arauco Chillán y Arauco Premium Outlet Buenaventura en Chile.

Este despliegue tecnológico ocurrió luego de un exitoso debut en mayo pasado en Parque Arauco Kennedy, con alta aceptación entre los usuarios habituales de los diferentes establecimientos minoristas.

La compañía proyecta replicar la aplicación a nivel regional, con proyectos de implementación en Parque La Colina, Colombia y MegaPlaza Independencia, Perú, optimizando la experiencia digital de sus visitantes frecuentes.

En el transcurso del período, la clasificadora Feller Rate elevó la nota de riesgo local de la compañía desde AA hasta AA+, conservando una perspectiva estable de solvencia.

Dicha mejora crediticia ratifica la solidez financiera de la Compañía y su capacidad técnica para honrar compromisos de deuda en el mercado de capitales regional.

De igual manera, en el ámbito de sostenibilidad, la compañía fue destacada como líder del sector Real Estate en la cuarta edición del Ranking de Sostenibilidad Empresarial 2026.

Esta relevante distinción fue entregada por Brinca junto a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, premiando las mejores prácticas ambientales corporativas del holding.

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