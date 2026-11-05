La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su preocupación por varios puntos de la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella y pidió revisar medidas tributarias que podrían afectar a los pequeños negocios, los consumidores y distintos sectores productivos.

Sigue a PULZO en Discover

Su presidente, Jaime Alberto Cabal, reconoció la gravedad de las finanzas públicas del país, pero advirtió que el ajuste fiscal no debe recaer únicamente sobre ciudadanos y empresas.

El gremio respaldó algunas propuestas, como la devolución del IVA a millones de personas y la eliminación de la exclusión de ese impuesto para compras inferiores a 200 dólares en plataformas internacionales.

Sin embargo, cuestionó la continuidad de los impuestos saludables, pues considera que encarecen productos de consumo cotidiano, reducen las ventas de las tiendas de barrio y afectan especialmente a los hogares de menores ingresos.

Lee También

Otro de sus reparos está relacionado con el aumento del IVA del 5 % al 19 % para vehículos híbridos y eléctricos, medida que, según Fenalco, podría desestimular la compra de tecnologías limpias.

También alertó sobre la eliminación de beneficios tributarios para algunos insumos agrícolas, que elevaría los costos de producción y podría presionar los precios de los alimentos.

Finalmente, propuso un pacto institucional para reducir en 20 % los gastos de funcionamiento del Estado durante cuatro años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.