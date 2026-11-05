Davivienda completó la integración de DAVIbank después de una notable transición, en un proceso que incorporó a 4,2 millones de clientes sin afectar el funcionamiento de sus productos. Los usuarios pueden seguir utilizando sus cuentas, aplicaciones, usuarios y contraseñas con normalidad, sin realizar trámites adicionales ni cambiar sus condiciones de acceso.

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El presidente de Davivienda, Javier Suárez, entregó detalles sobre el proceso de integración con Scotiabank, una operación que, según explicó, lleva “más de un año” de trabajo y que marca una nueva etapa para la entidad financiera. El directivo destacó que la unión permitirá fortalecer la presencia internacional del banco, ampliar su oferta de productos y servicios y generar nuevas oportunidades para los clientes, las empresas y los mercados en los que tiene presencia.

Con esta operación, la entidad fortalece su posición como multilatina global, con activos estimados en $194,9 billones y 25,3 millones de clientes en Colombia, según cifras de agosto de 2026. Suárez aseguró que la integración permitirá conectar mercados, ampliar las oportunidades de financiación y ofrecer nuevas soluciones a personas y empresas.

Entre las principales novedades está la posibilidad de enviar dinero a través de Bre-B utilizando productos de crédito, como tarjetas de crédito, cupos rotativos y adelantos de nómina o pensión.

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También lanzó las Cuentas Cero para clientes con nómina o pensionados, que no cobran cuota de manejo, permiten transferencias interbancarias gratuitas hasta por $50 millones y ofrecen retiros ilimitados en su red de cajeros.

Otra de las apuestas es el primer Botón de Seguridad en Colombia, disponible en la aplicación de Davivienda, que permite verificar en tiempo real si llamadas, mensajes, correos electrónicos o visitas corresponden realmente a la entidad y evitar posibles estafas. Además, todas las cuentas de ahorro tendrán bolsillos con rentabilidad.

En el segmento empresarial, el banco incorporó transferencias interoperables en segundos mediante PSE, ACH y Bre-B, además de soluciones para pequeñas y medianas empresas como leasing, renting y factoring.

La oferta internacional también se amplía con cuentas en dólares en Panamá, transferencias hacia Estados Unidos y otros 16 países, recepción de dinero desde más de 160 países y acceso a inversiones internacionales en Colombia, Panamá y Miami.

Finalmente, la integración amplió la infraestructura de atención a más de 2.700 cajeros automáticos, 560 oficinas y 60.000 corresponsales bancarios en más de 1.100 municipios del país.

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