Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) informó que hasta este 20 de octubre es posible acceder al giro del tercer ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá. Según la información publicada en el portal de la SED, este beneficio, que se entrega a través de DaviPlata, alcanza a 14.669 estudiantes que pertenecen a instituciones educativas oficiales de la ciudad. Los recursos han estado disponibles para redención desde el 21 de septiembre de 2026, facilitando la movilidad de los alumnos beneficiados y apoyando su permanencia en el sistema educativo distrital.

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Esta medida forma parte de las estrategias implementadas por la SED para favorecer el acceso y la continuidad escolar de niñas, niños y jóvenes. Para el tercer ciclo de este año, la entidad destinó un presupuesto de $ 5.613.128.200, que representa una inversión significativa orientada a eliminar barreras de acceso relacionadas con el transporte escolar. El acceso al subsidio es sencillo: una vez que los beneficiarios reciben un mensaje de texto en el número registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), se les notifica que el dinero está disponible. Luego, el acudiente titular debe ingresar a la aplicación móvil o al sitio web de DaviPlata (www.daviplata.com) utilizando su documento y clave personal. En esta plataforma, pueden verificar el saldo y retirar los recursos en cajeros automáticos de Davivienda o en puntos autorizados como Reval y Punto Red, de acuerdo con la información de la SED.

Desde la entidad se insiste en la importancia de hacer la redención dentro de los plazos establecidos. El subsidio no solo contribuye a la asistencia regular de los estudiantes a clases, sino que también apoya su desarrollo y continuidad académica. Además, la SED recuerda la necesidad de mantener actualizados los datos personales de los estudiantes y acudientes en el SIMAT, para evitar inconvenientes en la entrega de los incentivos. De igual manera, se anunció que la entrega del cuarto ciclo del subsidio se prevé para la última semana de noviembre, mientras que el quinto ciclo está proyectado para la última semana de diciembre, datos publicados por la SED.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué estudiantes pueden acceder al Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, el subsidio de transporte está dirigido a estudiantes de instituciones educativas oficiales de Bogotá, específicamente aquellos inscritos y seleccionados para el beneficio conforme a los criterios establecidos por la entidad y registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

¿Cómo se cobra el Subsidio de Transporte Escolar en la modalidad DaviPlata?

Para reclamar el subsidio, el acudiente titular debe esperar a recibir un mensaje de texto en el número registrado, luego ingresar a la aplicación móvil o sitio web de DaviPlata con su documento y clave, y finalmente realizar el retiro sin costo en cajeros de Davivienda o puntos autorizados como Reval y Punto Red, según lo explicado por la SED.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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