La fintech Plata enfrenta un obstáculo para consolidar su identidad en Colombia: Davivienda presentó una oposición formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para impedir el registro de la marca Plata Colombia, según informó Portafolio. El banco considera que el nombre puede confundirse con Daviplata, su servicio financiero digital, y sostiene que la nueva denominación podría afectar el reconocimiento que ha construido durante años.

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La SIC notificó el traslado de la oposición el jueves 29 de octubre. A partir de ese momento, Banco Plata cuenta con 30 días hábiles para responder a los argumentos de Davivienda y defender su solicitud. La discusión no se limita a la semejanza entre dos nombres, pues el banco también advierte que el uso de la nueva marca podría debilitar el valor distintivo y comercial de Daviplata.

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En su reclamación, Davivienda señala que ha invertido desde 2011 recursos económicos y esfuerzos para posicionar su marca, que considera notoria y parte de una familia de signos comerciales. Por medio de su apoderado, de la firma GN Law, pide que la SIC tenga en cuenta esa trayectoria y evalúe el riesgo de confusión entre los nombres, debido a que ambos estarían asociados con servicios financieros.

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Plata fue fundada en 2023 por exempleados de Tinkoff, entidad que nació como uno de los primeros bancos completamente digitales de Rusia. La compañía tiene su matriz en Estados Unidos y operaciones en México y Colombia. En julio de 2026 recibió de la Superintendencia Financiera la autorización para funcionar como compañía de financiamiento, por lo que ahora busca completar los trámites relacionados con su identidad comercial en el país.

Sin embargo, el camino ante la SIC ha tenido varios tropiezos, explicó el medio mencionado. Las solicitudes de las marcas Digital Plata, Platacard y Diplata fueron negadas por diferentes razones: falta de distintividad, posible confusión con Tarjeta Plata y semejanza con la familia de marcas Daviplata, respectivamente. Además de Plata Colombia, siguen en trámite y con oposición de Davivienda otras cinco solicitudes: Plata CF, Figurativa, Banco Plata y Escudo de plata, junto con la denominación que hoy concentra la disputa.

La fintech cuenta, no obstante, con una alternativa para presentarse en el mercado colombiano. Banco Plata ya tiene registrada la marca Plata Pay para servicios de la clase 36, con vigencia hasta el 13 de febrero de 2035. Ese registro podría permitirle iniciar operaciones bajo ese nombre, aunque no resolvería la situación de las otras denominaciones que todavía están en discusión ante la autoridad de propiedad industrial.

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Por ahora, el futuro de Plata Colombia dependerá de la respuesta que entregue Banco Plata dentro del plazo de 30 días hábiles y de la decisión que tome la SIC. El caso enfrenta los intereses de una entidad que busca posicionar una nueva marca financiera y los de Davivienda, que pretende proteger el reconocimiento de Daviplata. El resultado definirá si la fintech puede utilizar el nombre solicitado o debe apoyarse en otra de las marcas que tiene registradas.

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