En medio de los movimientos de la economía colombiana, un centro comercial en Bogotá presentará un espacio similar al ártico que recrea las condiciones climáticas de los polos para sensibilizar a la ciudadanía sobre la preservación de los ecosistemas globales amenazados.

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La instalación interactiva denominada Imperial Ártico abrirá al público en Plaza Imperial como una propuesta pedagógica que busca alertar sobre el calentamiento global a través del contacto directo con bajas temperaturas extremas.

La iniciativa cobra especial relevancia en un momento crucial para el planeta, pues la Organización Meteorológica Mundial confirmó recientemente que los últimos 11 años corresponden al periodo más cálido desde el inicio de las mediciones históricas.

A partir del sábado 7 de noviembre, los visitantes podrán recorrer Imperial Ártico, una experiencia con más de 180 metros cuadrados de nieve 100 % real mantenida permanentemente a una temperatura de -16 °C.

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El montaje opera junto a la entrada principal número 1 del complejo comercial, simulando un entorno gélido inédito en la capital colombiana para incentivar la reflexión sobre los deshielos en las zonas polares.

Para ingresar a esta atracción térmica bajo cero en Plaza Imperial, los organizadores recomiendan a los asistentes llevar prendas térmicas, bufanda y calzado adecuado para prevenir molestias por el impacto del frío ambiental artificial.

La agenda ambiental complementaria incluye la exhibición del Árbol de la Vida en la zona de Plaza Eventos, consistente en una estructura monumental que supera los 15 metros de altura en exhibición.

Dicho monumento prescinde de los tradicionales adornos navideños para difundir mensajes pedagógicos enfocados en el ahorro hídrico cotidiano, la optimización energética y la adecuada separación de residuos sólidos desde los hogares urbanos.

Asimismo, la muestra incorpora dos bicicletas integradas a un sistema mecánico de dinamo que permite a los usuarios producir energía limpia mediante pedaleo directo para iluminar sectores específicos del decorado festivo.

El recorrido pedagógico suma la estación interactiva Escuela Polar, orientada a evaluar conocimientos ecológicos mediante cuestionarios dinámicos con incentivos para los participantes que demuestren destreza en temas de conservación planetaria.

Por su parte, el módulo Huellas de Compromiso ofrece un escenario fotográfico temático donde los asistentes asumen promesas individuales orientadas al cuidado ambiental, buscando afianzar hábitos de vida más sostenibles.

La infraestructura del establecimiento incorporará tres escenografías animatrónicas temáticas alimentadas por el sistema propio de paneles solares fotovoltaicos, minimizando la huella de carbono generada por el alumbrado decorativo de la temporada.

La inauguración oficial de la temporada navideña se programó para el sábado 14 de noviembre desde las 2:00 p. m. en Plaza Eventos, con espectáculos musicales en vivo abiertos a la comunidad.

La jornada artística brindará un tributo sonoro a agrupaciones tropicales tradicionales como Los Hispanos, Los Graduados y Pastor López, marcando el inicio de los eventos culturales de fin de año en la localidad.

Posteriormente, a las 6:00 p. m. tendrá lugar el acto solemne de encendido general de luces, contando con la intervención coral del grupo infantil Coro Imperialito ante el público presente.

Durante el ciclo festivo se habilitarán sorteos para compradores registrados, con una bolsa de premios superior a 50 millones de pesos que incluye motocicletas CR4 125, bicicletas eléctricas y equipos tecnológicos.

¿Qué ropa usar para entrar a temperatura del ártico?

Afrontar temperaturas árticas extremas exige una adecuada técnica de vestimenta por capas para conservar el calor corporal y prevenir cuadros graves de hipotermia o congelamiento dérmico.

La capa interior debe componerse exclusivamente de tejidos sintéticos como polipropileno o lana merino, materiales diseñados para evacuar la transpiración y mantener seca la piel permanentemente.

Expertos desaconsejan utilizar prendas de algodón pegadas al cuerpo, dado que esta fibra retiene humedad con rapidez, enfriando velozmente al individuo bajo condiciones bajo cero.

La capa intermedia cumple la función principal de retener el calor corporal mediante prendas térmicas gruesas confeccionadas en forro polar de alta densidad o pluma natural.

Encima debe vestirse una capa exterior impermeable y cortavientos, fabricada con membranas técnicas que bloqueen el aire gélido mientras facilitan la salida del vapor corporal interno.

Las extremidades requieren protección prioritaria porque pierden calor con mayor facilidad frente a corrientes gélidas continuas dentro de estos entornos hostiles.

Para las manos conviene llevar guantes finos de contacto directo cubiertos por manoplas térmicas gruesas, garantizando aislamiento térmico superior frente a los modelos tradicionales.

El calzado demanda botas de invierno con suela gruesa antideslizante y aislamiento térmico interior, acompañadas por calcetines de lana gruesa sin oprimir la circulación sanguínea.

Finalmente, la cabeza y el cuello demandan pasamontañas de lana o gorros térmicos que cubran las orejas, complementados con gafas protectoras contra el viento blanco.

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