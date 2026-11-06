El turismo en Colombia no solo representa ingresos para hoteles y alojamientos. Los restaurantes, tiendas de barrio, supermercados y servicios de transporte también reciben parte del dinero que gastan los viajeros durante sus recorridos por el país. Así lo muestran las cifras de Airbnb, que estimó en 10.5 billones de pesos el consumo de sus huéspedes en territorio nacional durante 2025, sin incluir los pagos por hospedaje.

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De acuerdo con un informe de la plataforma, cada viajero gastó en promedio cerca de 1.7 millones de pesos durante sus visitas. Ese dinero se distribuyó entre diferentes actividades económicas, con los restaurantes como uno de los sectores que más recursos recibieron.

En ese segmento, el gasto superó los 2.6 billones de pesos. Por su parte, los establecimientos de entretenimiento recibieron cerca de 1.9 billones de pesos, mientras que las compras en comercios locales representaron más de 1.5 billones.

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La distribución también incluyó alrededor de 1.5 billones de pesos en comestibles, más de 1.4 billones de pesos destinados al transporte y cerca de 1.3 billones de pesos en otros bienes y servicios.

El dinero de los turistas llega a los negocios de barrio

Uno de los datos que destaca el informe es que el gasto de los viajeros no se limita al pago del alojamiento. Según las estimaciones de Airbnb, por cada $100 que una persona destina a hospedarse, desembolsa cerca de $450 adicionales en establecimientos de los alrededores.

Además, más del 40 % de ese consumo permanece en el barrio donde está ubicada la vivienda turística. La plataforma también encontró que el 50 % de los viajeros encuestados aseguró que no habría visitado esa zona si no hubiera contado con esta alternativa de alojamiento.

El impacto económico también se refleja en el empleo. Airbnb calculó que la actividad de anfitriones y huéspedes estuvo asociada a cerca de 230.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en Colombia durante 2025.

En total, la contribución económica vinculada a esta actividad alcanzó los 11.5 billones de pesos, según datos internos de la compañía y estimaciones elaboradas con la herramienta IMPLAN.

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Estas cifras permiten observar cómo el consumo turístico se extiende a diferentes actividades comerciales y no se concentra únicamente en los servicios de hospedaje. Sin embargo, los resultados corresponden a la actividad relacionada con Airbnb y no representan el comportamiento de todo el sector turístico colombiano.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).