En Colombia, los ciudadanos pueden tener un embargo por deudas pendientes sin estar enterados de la existencia de un proceso judicial.

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Aunque la ley establece que deben ser notificados cuando se inicia un procedimiento en su contra, existen herramientas digitales gratuitas para verificar si tienen alguna medida activa.

La consulta se puede realizar a través del portal Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, donde los usuarios pueden buscar información mediante su número de radicación, nombre o razón social, últimas actuaciones, juez o magistrado y clase de proceso.

Otra alternativa es la página de Consulta de Avisos de Notificación de Procesos de Cobro Coactivo.

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Allí basta con ingresar el número de documento de identidad y seleccionar la opción de consultar para conocer si existe algún procedimiento vigente.

En cuanto a los embargos salariales, estos se originan principalmente por obligaciones vencidas y exigibles.

Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo establece límites: el salario mínimo legal no puede ser embargado y, sobre el excedente, solo se puede retener una quinta parte.

La excepción aplica para deudas con cooperativas autorizadas y obligaciones alimentarias, casos en los que el embargo puede alcanzar hasta el 50 % del salario.

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