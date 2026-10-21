Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue implementando estrategias para ofrecer a la ciudadanía oportunidades que favorezcan el bienestar y la regularización de obligaciones pendientes. En este sentido, de acuerdo con la información divulgada en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se están promoviendo alivios para quienes tienen deudas distritales, con el objetivo de que puedan actualizarse en sus pagos, disminuyendo considerablemente los montos derivados de intereses y sanciones acumuladas por la mora.

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La principal característica de este beneficio es que no se descuenta porcentaje alguno del capital adeudado: quienes accedan a este alivio deberán pagar la totalidad del monto original de su deuda, sea por impuestos u obligaciones no tributarias. Según el programa, el descuento del 60 % aplicará únicamente a los intereses y sanciones generados hasta la fecha en que se realice el pago. Por lo tanto, usted deberá cancelar el 40 % de dichos intereses y sanciones, mientras que el 60 % restante será condonado.

Entre las deudas y obligaciones que pueden acogerse a este beneficio se encuentran diversos impuestos distritales, con la excepción de las retenciones relacionadas con el impuesto de Industria y Comercio (ReteICA). También pueden acceder quienes tengan obligaciones no tributarias pendientes con el Distrito, como costas procesales, sanciones disciplinarias y por infracción de normas ambientales, reintegros a favor de entidades distritales, sanciones a establecimientos que no cumplen requisitos legales, sanciones relacionadas con proyectos de construcción fuera de normativa y multas de tránsito bajo las condiciones estipuladas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Para ilustrar cómo se aplica este alivio, 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' presenta el siguiente ejemplo: si la deuda original era de 3 millones de pesos por impuesto predial y la suma total, por intereses y sanciones acumuladas, alcanza los 6 millones, con el alivio se debe pagar el valor total del capital (3 millones) y solo el 40 % de los intereses y sanciones (1,2 millones), resultando en un pago de 4,2 millones, lo que representa un ahorro de 1,8 millones para el contribuyente.

El plazo máximo para beneficiarse de esta medida es hasta el 21 de diciembre de 2026, conforme lo estipula el Acuerdo vigente. La consulta sobre su aplicabilidad puede hacerse directamente en el sitio web oficial proporcionado por la Secretaría Distrital de Hacienda, como lo indica la información difundida.

El propósito central de este alivio es que quienes, por diversas circunstancias, han tenido dificultades para cumplir con sus deberes económicos ante Bogotá, logren regularizar su situación, recibiendo un descuento significativo en intereses y sanciones para saldar sus compromisos con el Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula el beneficio de alivio en las deudas distritales de Bogotá?

El alivio consiste en pagar el capital completo de la deuda y solo el 40 % de los intereses y sanciones acumulados. El 60 % restante de estos conceptos es condonado, lo que puede traducirse en un ahorro importante según el monto acumulado por mora, de acuerdo con 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

¿Qué tipo de obligaciones distritales aplica el descuento del 60 % en intereses y sanciones en Bogotá?

El descuento cubre deudas por la mayoría de impuestos distritales —exceptuando las retenciones del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA)— así como diversas obligaciones no tributarias, tal como costas procesales, sanciones disciplinarias y de normas ambientales, reintegros a entidades distritales, sanciones por incumplimientos legales en establecimientos, sanciones relacionadas con construcción y multas de tránsito, según lo informado oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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