La Superintendencia Nacional de Salud reforzó la vigilancia al plan de contingencia de EPS Sanitas para garantizar la entrega de medicamentos, luego del cambio de operador farmacéutico en Bogotá, donde Colsubsidio asumió el servicio que anteriormente estaba a cargo de Cruz Verde.

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El seguimiento busca estabilizar la atención y resolver las solicitudes pendientes de los afiliados.

Durante una mesa de trabajo liderada por el superintendente de salud ad hoc para Sanitas, Luis Gabriel Fernández Franco, se revisaron los avances en la dispensación de medicamentos.

Según las cifras entregadas por la EPS, desde el primero de noviembre, cuando comenzó a operar el nuevo dispensador, se han entregado 60.799 fórmulas médicas, lo que representa un cumplimiento del 84 %.

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Sin embargo, Sanitas reconoció que durante los primeros tres días hábiles se registró una afluencia inusual de usuarios en algunas de las 29 sedes habilitadas por Colsubsidio, situación que generó congestión.

Por ello, recomendó a los afiliados acudir en la fecha indicada en sus fórmulas médicas.

La entidad también habilitó la posibilidad de solicitar medicamentos a domicilio.

Además, cuando se requieran autorizaciones, los nuevos números serán informados por mensajes de texto y estarán disponibles en la Oficina Virtual y la aplicación de Sanitas.

La Supersalud solicitó actualizar semanalmente las bases de datos de usuarios con entregas pendientes para verificar la normalización del servicio.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.