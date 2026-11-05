Por: VALORA ANALITIK

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Los cambios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) suelen generar inquietud entre los colombianos, especialmente cuando tienen que ver con impuestos, declaraciones de renta, información financiera y trámites tributarios. Una nueva resolución de la entidad vuelve a poner el foco sobre un tema cotidiano: los préstamos de dinero.

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La DIAN modificó las reglas de información exógena tributaria, es decir, los datos que determinadas personas y organizaciones deben entregar a la autoridad fiscal para que pueda conocer mejor las operaciones económicas de los contribuyentes. Entre los ajustes se encuentra una obligación más detallada para reportar los préstamos, tanto los desembolsos como los pagos y las deudas que continúan pendientes.

La medida quedó establecida en la Resolución 000033 del 30 de octubre de 2026, que modifica la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025. Su alcance es relevante porque amplía la información que recibirá la DIAN sobre las operaciones de crédito y permite identificar con mayor precisión quién presta el dinero, quién lo recibe y cómo se comporta la obligación durante el año.

Sin embargo, hay una aclaración importante para los ciudadanos: la resolución no crea un impuesto nuevo sobre los préstamos ni establece que todas las personas deban reportar directamente sus créditos ante la DIAN La obligación corresponde a los informantes definidos en la regulación.

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¿Qué información sobre los préstamos deberá reportarse a la DIAN?

Uno de los cambios centrales está en el artículo 7 de la resolución, que incorpora nuevas condiciones para reportar información de préstamos. La DIAN estableció que los informantes deberán entregar datos que permitan identificar al prestamista y al prestatario, además de las características de la operación. Esto incluye información sobre la relación entre las partes, el tipo de préstamo y los movimientos económicos relacionados con la deuda.

Entre los datos que deberán reportarse están:

Identificación del prestamista.

Ubicación del prestamista.

Tipo de relación entre quien presta y quien recibe el dinero.

Clase de préstamo.

Valor de los préstamos desembolsados o de los aumentos de capital durante el año.

Valores pagados por el prestatario, incluidos los conceptos correspondientes a intereses, comisiones y otros gastos.

Disminuciones de la deuda por pagos o abonos efectuados.

Saldo pendiente de la obligación al 31 de diciembre del año que se reporta.

Información sobre si el préstamo está respaldado por alguna obligación de un tercero.

La clasificación también permitirá distinguir entre préstamos comerciales, de vivienda, microcréditos, educativos y otras modalidades. De esta manera, la autoridad tributaria podrá contar con información más específica sobre el origen y el comportamiento de las obligaciones financieras.

La resolución también contempla identificar el vínculo entre las partes. Por ejemplo, si el préstamo se realiza entre un cliente y un proveedor, entre socios o entre personas con otra relación económica contemplada en las categorías establecidas por la DIAN.

¿Quiénes tendrán que reportar los préstamos?

La obligación está dirigida a las personas naturales y jurídicas, así como a las entidades públicas y privadas que aparecen identificadas como informantes en la regulación de información exógena.

Esto significa que no se trata de una instrucción para que cada colombiano ingrese a la página de la DIAN y registre los créditos que tiene. La responsabilidad recae en quienes, por su condición y actividad, están obligados a suministrar esa información a la entidad.

La diferencia es importante. Una persona que tiene un crédito de vivienda, un préstamo de libre inversión o una obligación con una entidad financiera no debe interpretar automáticamente que ahora tiene que hacer un trámite adicional por cuenta propia.

Lo que busca la DIAN es recibir información más completa de las operaciones realizadas por los sujetos obligados a reportar. Con esos datos puede contrastar la información financiera y tributaria de los contribuyentes.

¿Qué pasa con los codeudores y las personas que respaldan un préstamo?

Otro aspecto que vale la pena tener en cuenta es la identificación de las personas que respaldan una obligación. La DIAN establece que, cuando un préstamo cuenta con varios suscriptores, la información debe permitir identificar a quienes participan en esa operación. Esto incluye los casos en los que una persona aparece como deudora o respalda la obligación junto con otros responsables.

Por ejemplo, si dos personas solicitan un crédito y ambas figuran como responsables de la deuda, el reporte debe permitir identificar a los participantes de la operación, de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución.

La disposición también contempla información sobre los saldos de los préstamos al cierre del año. Esto permitirá a la autoridad tributaria tener una referencia de las obligaciones que siguen vigentes, incluso cuando el dinero se haya desembolsado tiempo atrás.

¿Cuándo comenzará a aplicarse el nuevo reporte de préstamos?

Aunque la Resolución 000033 fue expedida el 30 de octubre de 2026, las nuevas condiciones para reportar información sobre préstamos no comienzan a aplicarse inmediatamente.

El artículo 28 establece que las modificaciones relacionadas con los artículos 7, 8, 10 y otros apartados allí enumerados tendrán aplicación a partir del año gravable 2027 y deberán reportarse desde 2028.

Esto quiere decir que la información correspondiente a las operaciones de préstamos del año gravable 2027 será objeto de reporte en 2028, según el calendario y las condiciones que correspondan.

La resolución también modifica otros componentes de la información exógena, como los reportes de gravamen a los movimientos financieros, fondos de pensiones, créditos activos, donaciones, ingresos y pagos. No obstante, el ajuste sobre préstamos es uno de los puntos que puede tener mayor interés para quienes realizan operaciones de crédito o participan en ellas.

Lea la nueva resolución de la DIAN haciendo clic en este enlace.

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