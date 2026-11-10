El mercado de snacks en Colombia supera los $ 15 billones y registra un crecimiento cercano al 5 % anual, una dinámica que ha llevado a las empresas del sector de alimentos a buscar nuevas estrategias para competir por los consumidores. En medio de este panorama, factores como la practicidad, las porciones individuales y los compromisos sociales y ambientales de las compañías empiezan a tener un papel en las decisiones de compra.

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Este escenario también representa un desafío para las marcas tradicionales, que buscan mantener su participación en un mercado con nuevas tendencias de consumo. Un ejemplo es Quesos Del Vecchio, marca perteneciente a Alquería, que mantiene su certificación internacional como Empresa B, un reconocimiento que evalúa la manera en que una organización integra sus resultados económicos con sus impactos sociales y ambientales.

La certificación, otorgada por B Lab, distingue a las compañías que buscan ser rentables y competitivas, pero que también incorporan criterios relacionados con sus trabajadores, las comunidades y el medioambiente dentro de sus decisiones empresariales.

En términos económicos, este modelo plantea que el crecimiento de una compañía no necesariamente debe estar separado de sus responsabilidades sociales y ambientales. Además, puede convertirse en un elemento diferenciador para las marcas que compiten por consumidores interesados en conocer las prácticas de las empresas detrás de los productos que compran.

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Alquería y sus cifras detrás del negocio de los quesos

La apuesta de Quesos Del Vecchio también está relacionada con la cadena productiva de Alquería. Según cifras entregadas por la compañía, durante 2025 acompañó a más de 6.400 productores lácteos y acopió 355 millones de litros de leche, materia prima que sirve de base para la elaboración de sus productos.

Estos datos muestran la dimensión de la relación entre la industria de alimentos y el sector agropecuario, especialmente por el papel que tienen los productores rurales en el abastecimiento de las empresas.

Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería, explicó que mantener la certificación representa la continuidad de un compromiso empresarial en una marca con más de 100 años de historia.

¿Qué evalúa la certificación Empresa B?

A diferencia de otros reconocimientos que pueden estar relacionados con las características de un producto, la certificación Empresa B evalúa la gestión integral de una compañía. Por eso, no representa un sello de calidad o nutricional para los alimentos que comercializa.

El proceso revisa aspectos como las condiciones laborales, los derechos humanos, la relación con las comunidades, la gestión ambiental, la transparencia y la gobernanza. Las empresas deben superar una evaluación y demostrar que estos compromisos hacen parte de sus operaciones.

De acuerdo con el Reporte de Impacto Colectivo 2026 de Sistema B Colombia, más de 10.800 compañías cuentan con esta certificación en más de 100 países y 160 industrias. En Colombia, 133 empresas hacen parte de esta comunidad.

En el caso de Alquería, la organización obtuvo su primera certificación como Empresa B en 2021 y la renovó en 2025 con 116,4 puntos, un resultado 34 % superior al de su evaluación anterior.

Con el mantenimiento de esta certificación para Quesos Del Vecchio, la compañía extiende este modelo a otra de sus marcas y se suma a una tendencia empresarial en la que la rentabilidad, la competitividad y la gestión de los impactos sociales y ambientales buscan ocupar un lugar conjunto dentro de las estrategias de negocio.

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