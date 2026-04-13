Los bloqueos en Boyacá y Santander se han convertido en una complicación general, que tiene a uno de los productos más populares del país en medio de una situación alarmante.

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Asoleche, como representante de la industria procesadora de leche en Colombia, expresó en un comunicado su profunda preocupación por las afectaciones que están causando los bloqueos de vías convocados en rechazo al incremento del impuesto predial derivado de la actualización catastral implementada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

“Desde el 9 de abril de 2026, estos bloqueos han interrumpido de manera significativa los corredores logísticos de las principales cuencas lecheras del país, con impactos directos sobre la cadena de acopio, procesamiento y distribución de la leche cruda”.

La organización indicó que los bloqueos se registran en departamentos que concentran una parte fundamental de la producción lechera nacional, tales como Santander y Boyacá, entre otros.

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“En Santander, departamento en estado crítico desde hace cuatro días, las vías bloqueadas afectan directamente las rutas de recolección de leche cruda, impidiendo totalmente la recolección de este producto. En Boyacá, los bloqueos en Moniquirá y Chitaraque —donde se permite el paso intermitente — comprometen el acopio de los miles de litros que se producen diariamente en ese departamento”, explicó.

Asoleche explicó la preocupante realidad que se vive en la distribución del producto por los bloqueos en Santander y Boyacá, en medio de un problema que de no corregirse pronto se convertirá en un dolor de cabeza para los consumidores en abril.

“La leche es un producto altamente perecedero. La normativa vigente en Colombia establece que debe transportarse a las plantas de procesamiento sin superar las 48 horas siguientes a su recolección y enfriamiento. Cada hora de bloqueo es, en la práctica, una hora que se descuenta de ese margen. Los transportadores de leche que están logrando circular lo hacen a través de rutas alternas con sobrecostos considerables en fletes, una solución provisional que no es sostenible y que se traslada inevitablemente a todos los eslabones de la cadena”, señaló.

Cabe recordar que la protesta de los manifestantes en Boyacá y Santander se presentan frente a los aumentos del predial, reclamos que la organización consideró que “son legítimos, especialmente en zonas rurales donde los incrementos catastrales pueden resultar desproporcionados frente a la capacidad de pago de las familias campesinas”.

Si bien exaltó que muchas de esas familias son proveedoras de la leche cruda, remarcó que el bloqueo total o intermitente de vías impide que esos mismos productores puedan vender su ordeño, provocando un daño económico inmediato sobre quienes se está buscando proteger.

“Por lo anterior, Asoleche hace un llamado respetuoso pero urgente al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y a los manifestantes para que se avance en construir una solución concertada que proteja tanto la formalización del territorio y los predios como de salvaguardar la sostenibilidad del sector agropecuario. El sector lácteo no solamente es un motor económico y de desarrollo fundamental para familias productoras, industria procesadora, comercializadores y otros agentes, sino que representa un factor determinante en la seguridad alimentaria de todos los colombianos”, sentenció.

Cabe recordar que Gustavo Petro lanzó un ultimátum para los alcaldes y gobernadores en Santander y Boyacá para darle solución pronta a la controversia detrás de los aumentos del predial en esas regiones, en medio de un tema que abre nuevo problemas como el que tiene a la leche en jaque a nivel nacional.

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