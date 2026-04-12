El tránsito volvió a la normalidad en una de las principales vías de Santander luego de varios días de tensión. Los bloqueos que mantenían paralizado el corredor entre Bucaramanga y Lebrija fueron levantados después de una mesa de diálogo entre manifestantes y autoridades locales, según informó Noticias Caracol.

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Durante cuatro días, esta importante vía permaneció cerrada por cuenta de las protestas lideradas por campesinos, quienes reclamaban por el incremento en los avalúos catastrales en el departamento de Santander. La situación provocó largas filas de vehículos represados, afectando tanto a transportadores como a ciudadanos que se movilizaban entre ambos municipios.

Con el anuncio del levantamiento de los bloqueos, cientos de vehículos que estaban atrapados pudieron finalmente continuar su recorrido, aliviando la congestión y retomando la movilidad en este corredor estratégico.

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¿Por qué eran los bloqueos en Santander?

Las manifestaciones se originaron por el inconformismo de campesinos frente a lo que consideran un aumento desproporcionado en el avalúo catastral de sus predios. De acuerdo con lo expuesto por los líderes de la protesta, este incremento impacta directamente en el cobro de impuestos, generando una carga económica que aseguran no pueden asumir.

En medio de las conversaciones, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, reconoció la problemática y dio detalles de la situación que enfrentan los campesinos. Según explicó al medio citado, algunos predios que anteriormente estaban valorados en aproximadamente 150 millones de pesos pasaron a cifras entre los 2.000 y 3.000 millones de pesos, lo que calificó como un aumento “desmesurado”.

“Nosotros reconocemos las peticiones de los campesinos. Hay un aumento desmesurado en el avalúo catastral. Campesinos que tenían su predio valiendo 150 millones de pesos, pasaron a valer 2.000 o 3.000 millones de pesos […]”, señaló el mandatario.

Levantan los bloqueos en Santander tras finalizar mesa de diálogo con Gobernación. Esto se sabe. Ampliación 👉 https://t.co/2B4AdH68SH pic.twitter.com/fLZwZ1kpWU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 13, 2026

Este incremento, según los manifestantes, no solo afecta el valor nominal de sus tierras, sino que también repercute en obligaciones tributarias como el impuesto predial, poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de muchas familias rurales.

Acuerdos tras la mesa de diálogo

El levantamiento de los bloqueos se dio luego de una mesa de diálogo en la que participaron la Gobernación de Santander y autoridades locales, junto con representantes de los manifestantes. Aunque no se detallaron todos los acuerdos alcanzados, sí se confirmó un compromiso clave por parte del gobierno departamental.

De acuerdo con lo manifestado por el gobernador Juvenal Díaz, se acordó acompañar una instancia nacional para buscar soluciones estructurales al problema. En concreto, indicó que participará en la mesa nacional en la que se discutirá la modificación de la resolución 2057, relacionada con los avalúos catastrales.

“Nos comprometimos a que mañana el gobernador de Santander acompaña la mesa nacional para la modificación de la resolución 2057”, aseguró Díaz, dejando ver que la solución definitiva dependerá también de decisiones a nivel nacional.

Este compromiso fue clave para que los manifestantes accedieran a levantar los bloqueos, en un gesto que permitió restablecer el paso vehicular y reducir las afectaciones que ya completaban varios días.

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