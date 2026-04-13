El departamento de Santander completa una jornada de alta tensión debido al paro campesino que mantiene bloqueos estratégicos, especialmente en el sector del peaje de Lebrija y la vía al Aeropuerto Palonegro. La protesta, que ha obligado a cientos de viajeros a caminar largos tramos bajo la lluvia, tiene como eje central un reclamo técnico: los nuevos avalúos catastrales.

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“No soy militante del Centro Democrático”: Tatiana Muñoz Ante los señalamientos que sugerían una motivación partidista detrás de las movilizaciones, la vocera del movimiento, Tatiana Muñoz, fue enfática en entrevista con Néstor Morales. Aunque reconoció haber participado en elecciones previas con el aval de dicha colectividad, aseguró que renunció hace tiempo por diferencias ideológicas.

“Hoy no estoy vinculada a ningún partido. Esta causa es de la gente, no es una causa motivada por un partido político”, afirmó Muñoz, denunciando que estas acusaciones buscan deslegitimar el movimiento social.

Campesinos “ricos en el papel” El corazón del conflicto radica en la implementación del catastro multipropósito. Según los líderes de la protesta, el proceso ha dejado casos absurdos en la valoración de predios rurales. Muñoz citó ejemplos alarmantes: “Tenemos casas de bahareque que no valen más de 80 millones de pesos y quedaron avaluadas en 3.000 millones. Están convirtiendo a los campesinos en ricos en el papel”.

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#Atención Manifestantes acaban de bloquear, nuevamente, el peaje en Lebrija. Pasajeros empiezan a caminar para llegar a sus destinos #MañanasBlu pic.twitter.com/jTU576apPw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2026

Esta situación no solo afectaría el impuesto predial, sino que dispararía la declaración de renta, el impuesto al patrimonio y los costos notariales, impactando la economía de millones de familias rurales que no cuentan con la infraestructura para respaldar tales avalúos.

Impacto en Lebrija y el sector avícola El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, se unió al reconocimiento de la problemática, aunque aclaró que la responsabilidad recae directamente sobre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El mandatario advirtió que las pérdidas económicas son “incalculables”, afectando gravemente la distribución de huevos, pollo y frutas, sectores motores de la región.

Pese a los bloqueos, los manifestantes permiten el paso intermitente de motocicletas y ambulancias, pero advierten que la movilización nacional se mantendrá hasta que el Gobierno Nacional instale una mesa de diálogo técnica para revisar los avalúos en más de 500 municipios del país.

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