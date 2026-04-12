Habitantes del barrio Gran Granada, en la localidad de Engativá, protagonizaron este domingo 12 de abril un bloqueo en la Calle 80, una de las principales salidas de Bogotá hacia el occidente, en protesta por un violento atraco ocurrido en la noche del sábado que dejó a un joven gravemente herido.

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La manifestación ha causado un fuerte colapso en la movilidad en el sector de la Calle 80 con carrera 114, afectando a cientos de conductores que intentan salir o ingresar a la capital. Al parecer, se registran largas filas de vehículos en ambos sentidos.

Según Citytv, la comunidad del barrio Gran Granada decidió salir a las calles luego de que el sábado en la noche dos sujetos armados ingresaran a una carnicería del sector para cometer un hurto.

En medio del robo, los delincuentes dispararon contra un joven que se encontraba en el establecimiento, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y permanece en estado crítico.

Acá, el video del robo:

En el barrio Gran Granada, localidad de Engativá, delincuentes armados ingresaron a una carnicería y le dispararon al joven que atendía, luego de esto se llevaron la caja registradora con el dinero de las ventas. pic.twitter.com/5Hik8d7KFs — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 12, 2026

Los delincuentes se llevaron el dinero de la caja registradora y huyeron en dos motocicletas en las que los esperaban cómplices. El violento ataque generó indignación entre los residentes, quienes aseguran que la inseguridad en la zona ha venido en aumento.

Como forma de rechazo, la comunidad hizo una velatón frente a la carnicería donde ocurrió el hecho el pasado 11 de abril. Allí, vecinos, familiares y comerciantes encendieron velas y exigieron mayor presencia de las autoridades, así como la pronta captura de los responsables del ataque armado.

#BOGOTÁ. [19:40h] La comunidad del b/Gran Granada y sus alrededores en la loc/Engativá realizó una velatón frente a la carnicería, donde anoche 11ABR individuos armados, durante un atraco, dispararon contra un joven que se encuentra en estado crítico en un hospital. Actualmente,… https://t.co/lWye6bzkcJ pic.twitter.com/7fM8hqBjYJ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 13, 2026

Durante la jornada de protesta, los habitantes reiteraron su preocupación por la inseguridad en el sector y aseguraron que no es la primera vez que se presentan hechos violentos en el barrio, lo que ha incrementado el temor entre quienes viven en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre presencia de unidades de tránsito suficientes para manejar la congestión ni sobre acuerdos concretos entre la comunidad y las autoridades que permitan levantar el bloqueo.

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