Las importaciones colombianas de leche y derivados lácteos aumentaron 56,4 % entre enero y mayo de 2026 frente al mismo periodo de 2025, situación que generó preocupación en el sector ganadero.

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Fedegán pidió al Gobierno fortalecer el monitoreo y evaluar mecanismos de defensa comercial para proteger a los productores nacionales.

Durante los primeros cinco meses del año ingresaron 28.160 toneladas de leche en polvo provenientes principalmente de Estados Unidos, Chile y Bolivia.

Este volumen equivale a cerca de 234 millones de litros de leche líquida y representa el 16,3 % del acopio formal nacional, frente al 9,2 % registrado durante todo 2025.

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El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, atribuyó parte del incremento a la entrada en vigor de la desgravación total contemplada en el TLC con Estados Unidos, que eliminó contingentes y aranceles para la mayoría de productos lácteos de ese país.

El gremio solicitó revisar posibles subsidios o prácticas de competencia desleal, reforzar los controles sanitarios y aduaneros y verificar el cumplimiento de las reglas de origen.

Además, recordó que más de 300.000 familias dependen de la producción de leche en Colombia, especialmente pequeños y medianos ganaderos. Fedegán también propuso avanzar con Estados Unidos en la admisibilidad de la carne bovina colombiana.

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