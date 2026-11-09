Una experiencia que pudo terminar en una situación peligrosa llevó a Daniela Castaño, creadora de la marca de crispetas Maizkernel, a compartir una advertencia con sus seguidores. La emprendedora contó que el pasado sábado estuvo cerca de ser víctima de un presunto intento de sumisión química mientras se encontraba en un concurrido centro comercial de Bogotá.

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La situación ocurrió en medio de las actividades que tenía programadas por el aniversario de su emprendimiento en Bogotá. Según explicó, estaba concentrada en atender los compromisos relacionados con la celebración, que incluían eventos y otras actividades, por lo que reconoció que tenía la atención puesta en varios asuntos al mismo tiempo.

Castaño relató que, en determinado momento, un hombre comenzó a llamarla desde cierta distancia y a hacerle señales con las manos para que se acercara. En un primer instante pensó que podía tratarse de un cliente que necesitaba hablar con ella, por lo que no identificó de inmediato una posible situación de riesgo.

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Sin embargo, la manera en que el desconocido insistía en que se acercara y su intención de establecer una comunicación a corta distancia despertaron sus sospechas. La empresaria interpretó que el hombre podría estar intentando acercarle alguna sustancia para drogarla, por lo que decidió alejarse rápidamente del lugar.

“Les quiero contar que el sábado casi me drogan. Así que quiero que vean este video para que entre todos nos cuidemos”, expresó al comenzar el relato que publicó en sus redes sociales.

¿Cómo habría ocurrido el intento de drogar a la emprendedora?

Daniela explicó que habitualmente procura estar atenta a lo que sucede a su alrededor cuando visita espacios concurridos. Por esa razón, evita caminar con audífonos puestos o permanecer distraída mirando el celular.

No obstante, reconoció que durante esa jornada tenía demasiados asuntos en la cabeza por la celebración del aniversario de Maizkernel. Esa distracción habría hecho que inicialmente interpretara las señales del hombre como un acercamiento relacionado con su actividad comercial.

Según su testimonio, el desconocido le hizo señas para que fuera hacia donde estaba y le preguntó si hablaba el lenguaje de señas. La empresaria consideró extraño que quisiera comunicarse de esa manera y que buscara acercarse demasiado, situación que la llevó a pensar que podría tratarse de una estrategia para ponerla en riesgo.

Aunque no presentó pruebas que permitieran establecer qué sustancia habría intentado utilizar el hombre o confirmar que efectivamente llevaba alguna, Castaño decidió compartir lo ocurrido para alertar a otras personas sobre la importancia de prestar atención a los acercamientos sospechosos.

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La advertencia que dejó Daniela Castaño tras lo ocurrido

Después de contar su experiencia, la creadora de Maizkernel invitó a sus seguidores a no bajar la guardia en lugares con alta concentración de personas, incluso cuando se encuentren realizando actividades cotidianas o atendiendo asuntos laborales.

La empresaria hizo énfasis en que una distracción puede dificultar la identificación de comportamientos inusuales. En su caso, el desconocido logró llamar su atención cuando ella estaba concentrada en los compromisos de su negocio, pero reaccionó cuando notó que el acercamiento no le generaba confianza.

Su intención, según explicó, es que otras personas conozcan lo que le ocurrió y estén más pendientes de su entorno para evitar situaciones que puedan comprometer su seguridad.

El relato también puso sobre la mesa los riesgos que pueden presentarse en espacios comerciales concurridos, donde el movimiento constante de visitantes puede hacer que algunas personas pasen por alto comportamientos sospechosos.

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