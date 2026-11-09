Por: Portal Bogotá

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El 9 de noviembre de 2026, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) tiene previsto realizar una serie de trabajos en diferentes zonas de Bogotá, con el fin de mejorar el estado de las vías y así facilitar la movilidad de sus habitantes. Estas intervenciones hacen parte de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', que busca que los cambios en la infraestructura de la capital sean visibles y percibidos por quienes se desplazan a diario por la ciudad. De acuerdo con información divulgada por la misma UMV en su cuenta oficial de la red social X, las labores se centrarán en localidades muy diversas, abarcando desde sectores centrales hasta áreas periféricas.

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Entre los puntos clave que recibirán mejoras se encuentran localidades como Chapinero, en la zona de Hoya Teusacá; Usme, específicamente en Los Andes; Bosa, en los sectores de Cañaveralejo y Olarte; Kennedy, en Gran Britalia I; Fontibón, con intervenciones en El Chanco I y el Terminal de Transporte; Engativá, donde los trabajos se realizarán en Palo Blanco y Ciudadela Colsubsidio; Suba, con acciones en Mónaco y Puerta del Sol; Puente Aranda, en Pensilvania; La Candelaria, en el Centro Administrativo; y Ciudad Bolívar, con actividades en barrios como Verona, Arborizadora Alta, Bella Flor, Mochuelo Alto Rural, Perdomo Alto y Estrella del Sur. Esta cobertura representa un esfuerzo significativo por mejorar la conectividad y calidad de vida en varios sectores de la ciudad.

En cuanto a intervenciones recientes, la UMV también ha transformado el espacio público en la carrera 17A con calle 78C Sur, en el barrio San Joaquín, sector El Mochuelo, dentro de la localidad de Ciudad Bolívar. De igual forma, en la carrera 78F con calle 35G Sur, en Ciudad Kennedy Central, la vía fue totalmente renovada, con el objetivo de optimizar la movilidad y reforzar la seguridad vial para todos los habitantes del sector. Estos trabajos han sido destacados como logros importantes para la movilidad bogotana.

Por otro lado, en la localidad de Suba, específicamente en Casablanca I, la UMV continúa avanzando en labores de mantenimiento y mejoramiento de la vía, cubriendo más de 7.800 metros cuadrados, lo que impacta positivamente en la experiencia y seguridad de los peatones y conductores del sector. Todas estas acciones demuestran el compromiso de la entidad con la transformación de la infraestructura vial de Bogotá, según reportes emitidos por la UMV.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores de Bogotá intervenidos por la UMV el 9 de noviembre de 2026?

Los sectores intervenidos por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) el 9 de noviembre de 2026 incluyen Chapinero (Hoya Teusacá), Usme (Los Andes), Bosa (Cañaveralejo y Olarte), Kennedy (Gran Britalia I), Fontibón (El Chanco I y Terminal de Transporte), Engativá (Palo Blanco y Ciudadela Colsubsidio), Suba (Mónaco y Puerta del Sol), Puente Aranda (Pensilvania), La Candelaria (Centro Administrativo) y Ciudad Bolívar (Verona, Arborizadora Alta, Bella Flor, Mochuelo Alto Rural, Perdomo Alto y Estrella del Sur).

¿Qué es la UMV y cuál es su función principal en Bogotá?

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) es una entidad encargada de ejecutar labores de mantenimiento, reparación y mejoramiento de las vías en Bogotá. Su función principal es asegurar el buen estado de las calles, promoviendo una movilidad más eficiente y segura para todos los habitantes de la ciudad, de acuerdo con la información oficial publicada por la UMV.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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