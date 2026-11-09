La búsqueda de Arleth Carolina Álvarez Castillo volvió a convertirse en motivo de preocupación para su familia. Después de encontrar en Bogotá a la profesora barranquillera, quien permaneció más de dos años sin contacto con sus allegados, su madre, Leida Castillo, regresó al lugar donde se estaba hospedando y descubrió que ya no estaba allí.

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La mujer contó que llegó nuevamente al hostal de pago diario en el que había ubicado a su hija, en el centro de la capital, pero no consiguió encontrarla. La situación despertó sus temores de perder otra vez el contacto con ella, luego de un largo recorrido por distintas ciudades y sectores del Caribe colombiano para conocer su paradero.

“Hoy ya no está. Hoy ya otra vez no está”, manifestó Castillo durante una entrevista en el programa ‘Más allá del silencio’, conducido por Rafael Poveda. La madre explicó que llevaba varios días buscándola en Bogotá y que esperaba que su ausencia fuera temporal.

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“Yo espero que de pronto sea una de las idas y venidas que ella hace y que más tardar a la una o dos de la tarde la pueda volver a ver”, agregó.

La angustia de Leida Castillo tiene un antecedente de más de dos años. Su hija desapareció en Barranquilla en octubre de 2024 y desde entonces la familia no había conseguido establecer dónde se encontraba. Por eso, cuando recibió información de que estaba en Bogotá, viajó a la capital con la esperanza de reencontrarse con ella y conocer qué había ocurrido durante todo ese tiempo.

Sin embargo, el hallazgo no significó el regreso de Arleth a su hogar. La docente ha manifestado que no quiere trasladarse con sus familiares y prefiere continuar en la capital, situación que llevó a su madre a permanecer en la ciudad y buscar orientación para conseguir que reciba atención profesional.

“BUSQUÉ A MI HIJA POR 2 AÑOS: LA ENCONTRÉ EN UN PAGADIARIO Y NO QUIERE VOLVER”: Mamá de Arleth Carolina. Historia completa:

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¿Cómo encontraron a la profesora Arleth Carolina en Bogotá?

La pista que permitió ubicar a la docente llegó a través de una fotografía que recibió su hermano Fernando. Una persona reconoció a Arleth Carolina mientras caminaba por Bogotá y compartió la imagen con sus familiares, quienes confirmaron que se trataba de la mujer que llevaban más de dos años buscando.

Vanessa Ríos, prima de la profesora, fue una de las primeras personas de la familia que consiguió verla personalmente. La mujer, que trabaja en el sector de la seguridad privada en Bogotá, recibió el aviso y comenzó a buscarla por los alrededores del Museo Nacional.

El encuentro ocurrió de manera inesperada. Mientras Vanessa se encontraba frente al museo, vio pasar a su prima y se acercó para abrazarla. Aunque Arleth la reconoció, no quiso detenerse demasiado tiempo y le explicó que tenía asuntos pendientes.

La docente continuó su recorrido hasta un hostal ubicado en el sector de la calle 24, cerca de la plaza de La Rebeca. Allí se alojaba en una habitación de pago diario, según los relatos de sus familiares.

La canción con la que su mamá consiguió reencontrarse con ella

Cuando Leida Castillo supo que su hija estaba en Bogotá, viajó desde Malambo, Atlántico, para verla. Después de varios intentos, consiguió llegar hasta el establecimiento donde se hospedaba Arleth, aunque inicialmente tuvo dificultades para ingresar.

La madre decidió recurrir a un recuerdo de la infancia para llamar su atención: una canción que le cantaba desde que era bebé. Se acercó a la puerta y comenzó a entonarla, esperando que su hija reconociera su voz.

El recurso funcionó. Arleth abrió la puerta y saludó a su mamá. Según el relato de Castillo, ambas se abrazaron y ella le expresó cuánto la había extrañado durante el tiempo que permanecieron separadas.

Durante ese encuentro también compartieron algunos momentos familiares y salieron a comer. No obstante, la cercanía no se mantuvo de manera constante. La madre explicó que su hija alternaba momentos de afecto con otros en los que prefería alejarse y continuar con sus actividades.

¿Por qué Arleth Carolina no quiere regresar con su familia?

Uno de los aspectos que más inquieta a Leida Castillo es que, pese a haber logrado encontrar a su hija, no ha conseguido convencerla de regresar a casa. La docente ha manifestado que no desea trasladarse con sus familiares y que tiene asuntos pendientes en Bogotá.

En una entrevista concedida a La Kalle, la madre contó que Arleth le habló de trámites relacionados con la Secretaría de Educación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y documentos de sus estudios de maestría.

La familia también ha expresado preocupación por las condiciones en las que permanece la profesora. Según sus allegados, suele caminar durante largas jornadas y cargar varios bolsos con ropa, artículos personales y libros. Incluso, su madre compró un carrito para facilitarle el transporte de sus pertenencias, pero Arleth no quiso utilizarlo.

Leida Castillo aseguró que ha notado un desgaste físico y emocional en su hija, por lo que considera necesario que profesionales de la salud puedan valorar su situación. Sin embargo, aclaró que la docente no ha aceptado acudir voluntariamente a un centro médico.

La familia ha pedido orientación de las autoridades para encontrar una alternativa que permita acercarse a ella y ofrecerle acompañamiento, sin desconocer sus decisiones y derechos.

¿Cuándo desapareció la profesora Arleth Carolina?

Arleth Carolina Álvarez Castillo fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2024, después de que sus familiares perdieran contacto con ella en Barranquilla. La docente había salido de su vivienda, ubicada en el sector de Alameda del Río, y desde entonces no volvieron a tener noticias claras sobre su ubicación.

Su madre, Leida Castillo, emprendió una búsqueda que se extendió por diferentes municipios del Atlántico y otros sectores del Caribe. Recorrió calles, acudió a instituciones y difundió fotografías de su hija con la esperanza de recibir información que permitiera encontrarla.

Incluso llevó su caso a espacios concurridos, como el Carnaval de Barranquilla, donde pidió ayuda para conocer el paradero de la profesora. Durante todo ese tiempo mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.

Arleth cuenta con una maestría en Educación y trabajaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, en Sabanagrande, Atlántico.

Su aparición en Bogotá, en noviembre de 2026, permitió cerrar una parte de la búsqueda, pero abrió nuevas preocupaciones para sus familiares. Ahora, su madre asegura que no piensa abandonar la capital mientras no consiga establecer contacto con ella y encontrar una alternativa para que reciba la atención que considera necesaria.

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