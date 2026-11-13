Un jugador de Bogotá se convirtió en el nuevo millonario de Colombia tras ganar el acumulado de $200 millones de MiLoto, en el sorteo número 0640, realizado el 13 de noviembre de 2026. El afortunado acertó los cinco números ganadores: 13, 21, 23, 28 y 32.

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El tiquete fue comprado bajo la modalidad manual en un punto físico del aliado Paga Todo. Con este resultado, ya son 32 las veces que ha caído el premio mayor de MiLoto durante 2026, mientras que Bogotá registra 23 acumulados ganadores en la historia del juego.

El sorteo también dejó 13.046 ganadores y más de $298 millones entregados en premios.

Desde su lanzamiento, entre octubre de 2023 y el 8 de noviembre de 2026, MiLoto ha repartido más de $65.698 millones, correspondientes a cerca de 4 millones de premios.

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Además, el juego ha transferido más de $26.827 millones al sistema de salud colombiano. El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar en la página oficial de Baloto los requisitos para reclamar el dinero.

MiLoto se puede adquirir por internet o en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país.

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