En medio de las curiosidades tras el terremoto, el centro comercial Titán Plaza respaldará la recuperación educativa de los niños de Dosquebradas afectados por ese sismo del pasado 10 de agosto en Risaralda mediante una jornada solidaria de recaudo.

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Para concretar este apoyo institucional, la organización ejecutará el próximo sábado 14 de noviembre la Donatón Navidad Titán, convocatoria ciudadana identificada bajo el lema ‘Un regalo del alma para el alma’.

A través de esta movilización, el complejo comercial aportará $ 140 millones de recursos propios e invitará a ciudadanos, empresas, marcas, proveedores y visitantes a reunir una meta total de $ 250 millones.

Estos fondos financiarán directamente la reconstrucción de colegios en Dosquebradas, permitiendo que miles de estudiantes regresen a las aulas, reencuentren a sus compañeros y retomen su aprendizaje en entornos completamente seguros.

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De acuerdo con el balance oficial emitido por la Alcaldía del mencionado lugar, la emergencia sísmica averió múltiples sedes educativas municipales y obligó a evacuar preventivamente a cerca de 24.000 estudiantes de la zona.

Cabe recordar que Dosquebradas fue el segundo lugar con más afectaciones por el terremoto, después de Pereira, a pesar de que no ha tenido mayores reflectores para recibir más apoyo.

La cruzada humanitaria cuenta con el respaldo estratégico de la Fundación El Alma No Tiene Color, dirigida por la modelo y actriz Belky Arizala, habitual aliada en diversas iniciativas sociales comunitarias.

Este proyecto transforma profundamente la celebración decembrina habitual de la entidad, redirigiendo el presupuesto tradicionalmente invertido en obsequios navideños para fundaciones hacia el fortalecimiento educativo de la niñez y juventud risaraldense.

“Esta Navidad queremos que nuestro regalo llegue mucho más lejos. Por eso, decidimos transformar una tradición y nuestro lanzamiento de Navidad en una oportunidad para aportar a la educación y al futuro de 1.650 niños y jóvenes. Nuestro aporte de $140 millones es el punto de partida de una gran movilización a la que invitamos a marcas, aliados, visitantes y a toda la comunidad a sumarse. Nos hemos propuesto alcanzar los $250 millones porque creemos que, cuando unimos voluntades y ponemos el corazón en una causa, podemos lograr grandes transformaciones”, afirmó Yazmín Lombana Romero, gerente de Titán Plaza.

La jornada filantrópica transcurrirá el sábado 14 de noviembre, entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m., en la Plazoleta de Eventos con una variada agenda cultural.

El espectáculo gratuito integrará desfiles de moda, presentaciones musicales en vivo y muestras artísticas concebidas para convocar a las familias capitalinas alrededor de la solidaridad con el eje cafetero colombiano.

Sobre el escenario participarán cinco marcas del establecimiento, África Fashion Week Colombia junto a la diseñadora Gina Melecio, el Grupo Llanero del Ejército Nacional, Danny Marín y el Quintetto Big Band de la Armada Nacional.

Igualmente, la programación artística incluirá las actuaciones especiales de los intérpretes que representarán a Yo Me Llamo Rafael Orozco y Yo Me Llamo Camilo, sumados al Festival de Talentos de la Escuela de Belky Arizala.

Posteriormente, exactamente a las 7:00 p. m., ocurrirá el encendido oficial de la Navidad Titán, enmarcado bajo el concepto ‘Donde todos encuentran su lugar’ con el espectáculo musical de Cantar y Vivir.

Quienes deseen vincularse económicamente disponen de tres mecanismos oficiales habilitados para canalizar aportes transparentes hacia las obras de infraestructura escolar pendientes en el municipio afectado de Dosquebradas.

Mediante donaciones digitales, los ciudadanos escanean el código QR de la Fundación Solidaridad por Colombia desde aplicaciones bancarias o billeteras electrónicas entre el 14 de noviembre de 2026 y el 11 de enero de 2027.

De forma presencial, los visitantes entregan contribuciones directamente en el stand de la Fundación Solidaridad por Colombia instalado dentro de Titán Plaza desde el 14 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2026.

Asimismo, el sistema habilita transferencias inmediatas a través de la plataforma Bre-B utilizando la llave @donatontitan, garantizando que cada recurso recaudado impulse la reconstrucción educativa prometida.

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