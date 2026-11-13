La distendida conversación entre el periodista Néstor Morales y la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en los estudios de Blu Radio dejó un segundo momento jocoso y personal que desvió por unos instantes la agenda política y administrativa del departamento. Luego de sorprenderse al verla por primera vez sin su habitual chaleco de trabajo en terreno, el director de Mañanas Blu fijó su mirada en una de las manos de la mandataria y decidió indagar directamente sobre su estado civil.

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Sin rodeos y en medio de la transmisión al aire, el comunicador lanzó una pregunta que tomó por sorpresa a la dirigente chocoana: “¿Me quiere mostrar la mano? ¿Ese anillo es de compromiso?”. Lejos de incomodarse, Córdoba Curi exhibió la joya ante las cámaras de la cabina radial y aprovechó el espacio para aclarar su origen familiar, desmintiendo que se tratara de una argolla matrimonial o de una pedida de mano reciente.

Con total naturalidad y entre risas, la gobernadora explicó que la exigente dinámica de su cargo al frente de uno de los departamentos con mayores retos sociales y de orden público del país ha sido el principal motivo por el cual no ha llegado al altar, pese a contar con una relación estable. “No, me lo regaló mi mamá cuando decidí entrar en política. Todavía no tengo, pero ganas no le faltan al novio, es el trabajo el que realmente nos ha puesto en condición que me dedique 100 % a la gobernación, este es un trabajo de 30/10 y tengo una red de apoyo muy fuerte y mi compañero es un apoyo fundamental, no restringe nada”, respondió la mandataria.

La confesión dejó en evidencia el equilibrio personal que debe sostener la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el Chocó, quien describió su jornada institucional como una labor sin descanso que absorbe la totalidad de su tiempo. Asimismo, destacó el papel clave de su entorno más cercano —tanto de su madre como de su pareja sentimental— para respaldar su vocación de servicio público sin imponerle limitaciones profesionales en medio de las constantes emergencias humanitarias, climáticas y de seguridad que demanda su gestión territorial.

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