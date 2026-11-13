Una nueva noche de tensión y zozobra se vivió en el suroccidente de Cali tras el atentado perpetrado pasadas las 10:00 p. m. del jueves 12 de noviembre, cuando un artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana, muy cerca de la Escuela de Carabineros, en los límites entre la ladera de Siloé y el barrio El Lido.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Alcaldía Distrital y la institución policial, el estruendo seco sacudió los ventanales de decenas de viviendas y levantó una densa columna de humo blanco. Pese a la magnitud de la detonación —que destruyó una motocicleta particular y dejó a una persona con aturdimiento leve que requirió atención médica menor—, las autoridades confirmaron que ningún uniformado o transeúnte resultó herido de gravedad, desmintiendo versiones preliminares que circulaban sobre una supuesta motocicleta bomba o un ataque directo al interior de la guarnición militar.

Minutos después del estallido, expertos antiexplosivos y unidades de la Secretaría de Seguridad acordonaron el perímetro para descartar la presencia de cargas secundarias y recolectar el material probatorio necesario. Este hostigamiento se suma al lanzamiento de otro artefacto explosivo registrado menos de 48 horas antes contra las instalaciones del canal RCN en la capital vallecaucana, encendiendo las alarmas de las autoridades locales.

Frente a los móviles del ataque, las primeras líneas de investigación apuntan a una presunta retaliación por parte de las disidencias de las Farc, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, específicamente del frente ‘Jaime Martínez’. Los organismos de inteligencia indagan si la detonación está relacionada con el contundente golpe propinado el pasado 5 de noviembre en el corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, donde una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía neutralizó a William Andrés Daza Guetio, conocido como alias ‘Pincher’.

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Dicho cabecilla, con una trayectoria criminal de cerca de 18 años y apenas dos meses al frente de la columna móvil ‘Ricardo Velásquez’, controlaba economías ilícitas y articulaba la logística para ejecutar atentados con explosivos y drones contra la Fuerza Pública en la región.

Como respuesta institucional a esta escalada violenta, la Alcaldía de Cali y la cúpula de seguridad ordenaron el despliegue de un robusto blindaje que incluye más de 1.600 uniformados en las calles, puestos de control reforzados en los accesos sur y suroccidente que conectan con Jamundí, vigilancia aérea con drones y helicópteros, y patrullajes mixtos. El alcalde Alejandro Eder rechazó de manera categórica el acto terrorista, asegurando que la ciudad no cederá ante las intimidaciones y habilitando la línea de emergencias 123 para recibir información ciudadana que permita dar con los responsables.

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