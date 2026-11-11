Por: Portal Bogotá

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Integrantes activos o retirados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, junto con sus familias, tendrán acceso a una jornada de orientación y atención institucional los días 12 y 13 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información compartida por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, la jornada está diseñada para acercar a los miembros de la Fuerza Pública y sus allegados a las rutas de atención estatal que garantizan la protección de sus derechos fundamentales, especialmente en contextos relacionados con el conflicto armado.

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Este evento se realizará en la calle 21 número 44-40, frente al Cantón Caldas, en Bogotá, y estará disponible de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. según la convocatoria, el propósito es atender a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan sido víctimas de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, a quienes aún no hayan rendido declaración ante el Ministerio Público y quienes requieran información sobre procedimientos de caracterización, acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros servicios institucionales. La participación de familiares dependerá de las condiciones específicas estipuladas para cada trámite.

La teniente coronel María Fernanda Cifuentes Villamarín, directora de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional, destacó la importancia de estos espacios, asegurando que buscan acercar a las víctimas y sus familias a las instituciones pertinentes y darles orientación sobre la oferta de apoyo disponible, así como acompañamiento personalizado de acuerdo con las necesidades identificadas.

Durante la jornada, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ofrecerá asesoría a quienes estén inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), agilizando los procesos de caracterización tendientes a identificar sus requerimientos, circunstancias y afectaciones actuales. Además, habrá orientación para quienes deban presentar declaraciones ante el Ministerio Público y para aquellas personas interesadas en los procesos de justicia transicional liderados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Para quienes adelanten trámites relacionados con su condición de víctimas, se recomienda llevar documentos de soporte, como epicrisis, actas de Junta Médico Laboral, reportes administrativos, denuncias penales, identificación y acreditaciones profesionales o militares correspondientes. En situaciones de familiares de personas fallecidas, puede ser necesario presentar registros civiles de defunción y pruebas del vínculo familiar. Así mismo, la jornada permitirá informarse sobre los servicios institucionales disponibles, como salud, prestaciones sociales, vivienda, apoyo en prótesis y órtesis, bienestar y carnetización, bajo las condiciones y requisitos pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para que las víctimas de la Fuerza Pública accedan a la jornada de caracterización en Bogotá?

Los asistentes deben ser integrantes activos o retirados de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, víctimas por hechos sucedidos durante el conflicto armado, o familiares que cumplan las condiciones específicas de cada trámite. Es aconsejable llevar documentos que soporten la situación, como epicrisis, informes médicos, denuncias, documentos de identidad y certificaciones de calidad militar o policial; en el caso de familiares de fallecidos, también serán necesarios los registros civiles de defunción y pruebas del vínculo familiar.

¿Qué servicios ofrece la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en la jornada?

La UARIV orienta a los inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) sobre la caracterización de sus necesidades y afectaciones, apoya en la presentación de declaraciones ante el Ministerio Público y brinda información relevante sobre procesos de reparación integral, acompañamiento institucional y rutas de acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según lo contemplado en la normativa para las víctimas del conflicto armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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