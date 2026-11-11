Por: Portal Bogotá

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El reconocido escenario de la capital, antiguamente conocido como Movistar Arena, inicia una nueva etapa con la denominación provisional El Corazón de Bogotá Arena. De acuerdo con la información compartida por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), este cambio temporal representa la conclusión de la alianza comercial que daba nombre al recinto desde su apertura. Ahora, la administración busca involucrar a la ciudadanía en el proceso para definir el nombre con el que este emblemático lugar será identificado a partir de 2027. A través de su cuenta en Instagram, el IDT invita a los bogotanos a compartir sugerencias y expresar qué nombre consideran que mejor representa el significado de este espacio para la ciudad.

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El proceso está abierto a toda la ciudadanía: cualquier persona puede postular su propuesta directamente en la publicación mencionada por el Instituto Distrital de Turismo en esta red social. El propósito es recoger una visión amplia sobre la identidad y relevancia de este sitio para quienes viven y asisten a eventos en Bogotá. La participación ciudadana será un elemento clave para definir el futuro nombre, dándole un sentido más comunitario y alineado con los valores locales.

Inaugurado en 2018, el espacio erigido en el lugar del antiguo Coliseo El Campín, en la localidad de Teusaquillo, se ha convertido en uno de los principales centros para grandes espectáculos en la ciudad. Según datos oficiales citados por el IDT, más de seis millones de personas han asistido a conciertos y diversas actividades de entretenimiento en el recinto. La capacidad del lugar alcanza los 14.000 espectadores, y su infraestructura lo ha posicionado como una parada regular tanto para artistas colombianos como internacionales, consolidándolo como referencia del entretenimiento en la región.

El cambio de denominación, que se implementó desde el 1 de noviembre de 2026, no ha afectado la programación de eventos. Los conciertos y espectáculos continúan desarrollándose normalmente mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo nombre, el cual será anunciado en 2027. Este llamado abierto a la participación refleja una apuesta por hacer de este escenario un símbolo aún más representativo de la identidad bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Movistar Arena de Bogotá cambió su nombre a El Corazón de Bogotá Arena?

El cambio de nombre a El Corazón de Bogotá Arena se debió a la finalización de la etapa comercial durante la cual el recinto llevó la marca Movistar desde su inauguración. Desde el 1 de noviembre de 2026, se adoptó este nombre provisional mientras avanza el proceso para seleccionar su próximo nombre definitivo, involucrando a la ciudadanía mediante una convocatoria del Instituto Distrital de Turismo.

¿Cómo puede la ciudadanía participar en la elección del nuevo nombre del Coliseo El Campín ahora El Corazón de Bogotá Arena?

Las personas interesadas en participar pueden ingresar a la cuenta de Instagram del Instituto Distrital de Turismo y dejar sus propuestas en la publicación destinada para este fin. El objetivo es recolectar ideas sobre el nombre que mejor refleje la identidad de este escenario para Bogotá, haciendo que la selección sea una decisión incluyente y representativa para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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