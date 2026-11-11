Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una semana llena de actividades culturales y educativas totalmente gratuitas, de acuerdo con la información compartida por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). Entre el 11 y el 15 de noviembre de 2026, la agenda propuesta abarca experiencias que van desde el fomento de la lectura, pasando por la creatividad artística, hasta la reflexión sobre temas sociales fundamentales, todo enfocado en la participación activa de la ciudadanía.

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Según la programación de BibloRed, las bibliotecas de la ciudad serán escenarios clave para actividades como el ciclo de cine ‘Mujeres en la historia’, organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta apuesta busca dar visibilidad a historias y luchas de mujeres en el mundo, estimulando la reflexión y el diálogo en la Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe, el miércoles 11 de noviembre a las 2:30 p. m.

El mismo miércoles, en la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río, se realizará el taller ‘Tejiendo el territorio: memorias del cuidado en un libro textil’, una iniciativa que invita a unir los saberes comunitarios a través de la lectura y la creación de un libro textil colectivo. BibloRed enfatiza que estas actividades buscan fortalecer la lectura, la escritura y la oralidad para toda la ciudadanía.

La diversidad temática continúa con una visita turístico-patrimonial, el jueves 12 de noviembre a las 9:00 a. m. en la Biblioteca Virgilio Barco, y una charla de concientización sobre la trata de niños, niñas y adolescentes en la Biblioteca Arborizadora Alta ese mismo día a las 2:00 p. m., donde se discutirán los riesgos y señales para prevenir este fenómeno en Ciudad Bolívar.

El viernes 13 de noviembre, la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas - Suba ofrecerá ‘Letras en movimiento’, en la que se mezcla el ejercicio físico del karate con espacios de lectura, y el ‘Club viñeta’, enfocado en la ilustración, manga e historietas, ambos abiertos a todo público.

El sábado 14 en la Biblioteca Soledad Lamprea – Perdomo se desarrollarán dos actividades: ‘Herramientas para la vida’, que enseña a aprovechar los recursos digitales desde el celular y el computador, dirigida a adultos, y un semillero de ajedrez, abierto a todas las edades y enfocado en la diversión y el aprendizaje estratégico.

La programación cierra el domingo 15 con dos iniciativas familiares: ‘Leer en familia’ en la Biblioteca Carlos E. Restrepo, invitando a la exploración conjunta de mundos literarios, y ‘Los juegos de antes y los juegos de ahora’, que busca fomentar el diálogo intergeneracional sobre el juego en la Biblioteca Francisco José de Caldas - Suba.

De acuerdo con BibloRed, estas actividades refuerzan el compromiso por ofrecer espacios gratuitos, inclusivos y creativos, permitiendo que diferentes públicos de la ciudad encuentren lugares para el aprendizaje, el esparcimiento y la participación activa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades culturales gratuitas que ofrece BibloRed en Bogotá en noviembre de 2026?

BibloRed anunció una variada agenda para la semana del 11 al 15 de noviembre de 2026. Entre las actividades están un ciclo de cine sobre mujeres en la historia, talleres creativos como la elaboración de un libro textil, charlas de prevención sobre trata de menores, espacios de lectura familiar, actividades deportivas combinadas con la lectura, clubes de ilustración y semilleros de ajedrez, todas abiertas al público de manera gratuita, según informó BibloRed.

¿Cómo contribuyen las actividades de BibloRed al fortalecimiento de la cultura y la comunidad?

De acuerdo con la información publicada por la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, todas las actividades tienen el objetivo de incentivar la lectura, la escritura y la oralidad, además de reforzar la unión familiar, sensibilizar sobre problemáticas sociales y promover el aprendizaje de nuevas herramientas tecnológicas, garantizando que diferentes generaciones participen activamente en la construcción de una ciudadanía más informada y cohesionada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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