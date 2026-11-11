Por: Portal Bogotá

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La prevención ante condiciones climáticas extremas en Bogotá comienza en los hogares, de acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Esta entidad, dedicada a velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía frente a fenómenos meteorológicos, extiende un llamado para que las personas estén preparadas antes, durante y después de la ocurrencia de fuertes vientos o vendavales en la ciudad. Su invitación se respalda en los datos obtenidos por una red propia de estaciones hidrometeorológicas —sistemas que miden variables del clima como precipitación, humedad y viento—, las cuales operan en superficie. Estos registros son reforzados gracias al monitoreo de nubosidad en tiempo real, reportado por un radar meteorológico que emite información actualizada cada cinco minutos durante todo el día, según precisa el Instituto.

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En caso de vientos intensos, IDIGER recomienda anticiparse desde el hogar revisando y asegurando techos, cubiertas y estructuras livianas, ya que estas suelen ser las partes más vulnerables frente a los vendavales. Además, es importante retirar todo elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento y ocasionar daños. Durante el evento, la sugerencia es permanecer dentro de edificaciones seguras o vehículos, evitar espacios abiertos y cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de objetos o escombros. También se aconseja mantenerse alejado de árboles, muros inestables, vallas y avisos publicitarios; en el caso de quienes transitan en vehículos, se debe reducir la velocidad y no estacionar cerca de estructuras que puedan colapsar, como árboles, vallas o muros.

Una vez hayan pasado los vendavales, IDIGER insiste en la importancia de no acercarse a edificios o estructuras que aparenten estar en riesgo de caer, y bajo ninguna circunstancia tocar cables caídos. Ante cualquier situación de emergencia, la instrucción es llamar de inmediato a la Línea 123, el número de emergencias habilitado en la capital.

Por último, la administración distrital ratifica su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional para reducir los riesgos, atender eventualidades con oportunidad y mantener a la ciudadanía informada sobre la evolución de las lluvias. El propio IDIGER, por ejemplo, reitera en su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter) que, durante estos eventos, las personas deben alejarse de árboles, postes y obras; a la vez, les pide proteger sus ojos y no acercarse a lugares peligrosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas recomienda el IDIGER en Bogotá para enfrentar vendavales?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) recomienda revisar y asegurar techos y estructuras ligeras antes del fenómeno; durante el vendaval, permanecer en edificaciones o vehículos, evitar espacios abiertos y alejarse de árboles y estructuras inestables; después, no acercarse a sitios peligrosos ni tocar cables caídos y reportar emergencias a la Línea 123.

¿Qué es una estación hidrometeorológica y para qué sirve en Bogotá?

Una estación hidrometeorológica es un sistema que mide variables como temperatura, precipitación, humedad y velocidad del viento en tiempo real. En Bogotá, estas estaciones permiten al IDIGER monitorear el clima y detectar oportunamente cambios que podrían representar riesgos para la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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